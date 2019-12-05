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05.12.2019 17:09
Рубрика: Власть

Лавров раскритиковал действия ФРГ в связи с убийством в Берлине

Текст: Юрий Когалов
Глава МИД РФ Сергей Лавров, критикуя действия Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов. Об этом российский министр заявил по итогам СМИД ОБСЕ в Братиславе.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"У нас есть с Германией каналы для того, чтобы общались правоохранительные органы, в том числе и для рассмотрения вопросов, которые связаны с нарушением законодательства той или иной страны. Этими каналами нужно пользоваться", - отметил Лавров.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
МИД оставил за собой право ответить на высылку дипломатов из Германии

По его словам, заявления германской стороны о том, что Россия недостаточно сотрудничает в этом деле, необоснованны. Российский министр предположил, что Берлин мог взять за образец дело о крушении малазийского "Боинга", в котором достаточным сотрудничеством следователи называют лишь признание Россией своей вины. "Если наши германские партнеры взяли это за образец, то, наверное, так у нас ничего с ними не получится. Наверное, так разговаривать ни с кем нельзя, а тем более с российской стороной", - подчеркнул Лавров.

Напомним, накануне Германия объявила о высылке двух российских дипломатов. Решение принято под надуманным предлогом о том, что Москва якобы отказывалась сотрудничать со следствием, которое занималось убийством гражданина Грузии - чеченского полевого командира. Такое объяснение дала канцлер ФРГ Ангела Меркель, еще и оставив за собой право на дальнейшие шаги против России, включая введение санкций.

Боевик, причастный к организации ряда террористических актов на территории России, был застрелен в немецкой столице еще в августе. Об этих преступлениях власти РФ проинформировали правоохранителей в Грузии, Украины, США и ФРГ. В 2016 году Тбилиси объявил его в международный розыск.

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