МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"

Министерство иностранных дел России объявило советника посольства Болгарии "персона нон грата". Как отметили на Смоленской площади, соответствующая нота была вручена послу этой страны в Москве Атанасу Крыстину.

"Данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре с.г. российского дипломата", - отметили в МИД.

Напомним, в конце октября внешнеполитическое ведомство Болгарии объявило сотрудника российского посольства "персона нон грата" и потребовало, чтобы он покинул территорию страны в 24 часа. Уже тогда отмечалось, что Москва оставляет за собой право на принятие ответных мер.