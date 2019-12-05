Новая серия краш-тестов. Tesla победила, но водитель потерпел поражение

Заочная дуэль двух самых передовых электромобилей наших дней - Tesla Model X и Porsche Taycan - стала главной интригой новой серии испытаний автомобилей на безопасность по программе Euro NCAP. Tesla победила, но водитель потерпел поражение.

Сперва о краш-тестах. У обоих электромобилей необычайно прочная силовая структура кузова. Чему способствует "каменная плита" батареи по всей площади пола. У налетающего на столб Porsche деформация даже не доходит до крыши! Всю энергию удара поглощает порог. Данные датчиков на манекенах утверждают небольшое преимущество Tesla.

Model X вообще в числе абсолютных лидеров по защите тех, кто внутри, идеальный рейтинг по взрослым и детям в удерживающих устройствах. Только 10-летний ребенок на бустере при фронтальной инерции уперся шеей в натянутый ремень. У Porsche та же проблема с 6-летним манекеном в детском кресле, плюс неудачная конструкция подголовников, не лучшим образом поддерживающих голову при ударе сзади. В остальном по защите обитателей Taycan тоже очень хорош.

Податливые передний край капота и бампер, а также приподнимающийся на актуаторах капот Porsche обусловят меньший травматизм пешеходов и велосипедистов при наезде. Перед Tesla жестче.

В целом по пассивной безопасности, не считая проблемы с подголовниками (которую, наверняка, в Porsche пока пишутся эти строки, уже решают), два электромобиля - как близнецы. Но в автономных системах разница - на идеологическом уровне. В Tesla автоматика - царь и бог. Тут стоит говорить о вмешательстве водителя, которое автоматика пока терпит. В Porsche главенство водителя в управлении неоспоримо, и автоматика вмешивается действительно экстренно. Парадигма Tesla идеально ложится на правила Euro NCAP, наголову превознося по сумме баллов над ничуть не уступающим в инженерном плане Porsche.

В работе разница характеров электронных ассистентов выражается в том, что Tesla перед препятствием замедляется заблаговременно и почти всегда не сближается с ним ближе, чем метр-полметра, будь это экстренное замедление или движение в режиме адаптивного круиз-контроля в потоке. В Porsche автоматика осаживает машину в последний момент и с максимальным замедлением.

Смотреть на то, как Taycan встает колом на расстоянии ширины пальца от препятствия или беззаботно шествующего пешехода - чертовски захватывающее зрелище. Закономерно, что "перестраховщик" Tesla допускает меньше ошибок, чем "лихач" Taycan. То же различие в работе других ассистентов. При "заступе" за полосу движения или изменении скоростного режима оба автомобиля информируют водителя, но Tesla сама тут же выруливает обратно и снижает скорость, Taycan ждет корректирующих действий от водителя и разрешения следовать ограничению.

Яркая иллюстрация того, что Porsche совершеннее Tesla - сложнейший тест на экстренное торможение перед внезапно выходящим из-за припаркованной машины ребенком. Tesla сбивает манекена на 30 км/ч, Taycan успевает затормозить и на 35 км/ч.

В итоге два блестящих с точки зрения безопасности автомобиля даже не близки в рейтинге: Tesla - в числе самых безопасных машин в истории, обласкана прессой и обожаема фанатами, Taycan - соседствует с малолитражками, ожидающими смены поколения, и вообще, очередное доказательство, что "Маск - гений".