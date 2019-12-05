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05.12.2019 07:40
Рубрика: В мире

Офицер ВМФ США расстрелял сотрудников верфи в Перл-Харборе

Текст: Максим Макарычев

В среду американский моряк расстрелял троих гражданских служащих министерства обороны США на Объединенной базе Перл-Харбор-Хикам на Гавайях, сообщает CNN cо ссылкой на представителя ВМС США. Два человека погибли на месте. Один из раненых поступил в медицинский центр и находится в критическом состоянии.

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Власти не раскрыли личность моряка. Вместе с тем, телеканал Fox News сообщил, что инцидент произошел в 14:30 по местному времени недалеко от корабля "Колумбия" и штурмовой подводной лодки класса "Лос-Анджелес", стрелял младший офицер.

Командующий ВМС США Лидия Робертсон сказала, что моряк покончил с собой после того, как открыл огонь возле верфи Drydock 2, являющейся зоной обслуживания атомных подводных лодок. Из-за стрельбы доступ на базу был закрыт.

Фото: iStock
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По словам Робертсон, расследование ведут как служба безопасности базы, так и следственные органы ВМФ. Подключилось и ФБР. Стрельба произошла за три дня до 78-й годовщины японской атаки на базу Перл-Харбор. После этого нападения Соединенные Штаты были втянуты во Вторую мировую войну.

На базе размещаются подразделения ВВС и ВМФ США, а численность военных и гражданских лиц на ней по состоянию на 2015 год составляла более 66 тысяч человек. Перл-Харбор также служит в качестве штаб-квартиры для Тихоокеанского флота США и является базой для 10 эсминцев и 15 подводных лодок. На верфи ремонтируют, обслуживают и модернизируют корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота США.

В мире США Массовые убийства в США
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