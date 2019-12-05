ОПЕК+ обсудит исключение газового конденсата из квот сделки

Министерский комитет ОПЕК+ планирует обсудить вопрос об исключении газового конденсата из квот по сокращению добычи нефти, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что Россия хочет поднять вопрос об исключении конденсата из квот по сокращению, поскольку его добыча в России растет, и это чисто статистически не позволяет выполнять нашей стране свои обязательства по сокращению добычи нефти.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а его условия менялись. Сейчас соглашение предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки. Действует соглашение до конца марта 2020 года. Сегодня в Вене проходит встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором его могут досрочно продлить.