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Рубрика: В мире

Пхеньян: Рассмотрение в СБ ООН проблемы прав человека в КНДР будет провокацией

Северная Корея сочтет действия Совета безопасности ООН провокацией, если будет проведено заседание по проблеме прав человека в КНДР. Об этом говорится в письме, направленном в организацию. Его автор - постпред Северной Кореи при ООН Ким Сон.

Фото: KCNA via REUTERS
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КНДР стало известно, что в декабре может состояться заседание Совбеза по ситуации с правами человека в Северной Корее. Сон утверждает, что любое обсуждение данной проблемы в СБ ООН является вопиющим нарушением Устава организации и превышением полномочий. "Поэтому мы полностью отвергаем какие-либо дискуссии по несуществующей "проблеме прав человека" в КНДР как незаконное действие", - цитирует документ РИА Новости.

Постпред также подчеркнул, что Пхеньян будет считать действия Совбеза лестью и уступкой в адрес враждебной политики США, если предоставит свою площадку для нападок на КНДР. "Мы рассматриваем любое заседание по "проблеме прав человека" в Совете Безопасности как еще одну серьезную провокацию… и ответим решительно на нее". Так же отмечается, что из-за Вашингтона ситуация на Корейском полуострове остается напряженной.

Напомним, ранее КНДР предупредила США о возможности войны. Так в Пхеньяне отреагировали на слова американского президента Дональда Трампа о том, что США могут применить вооруженную силу против Северной Кореи. КНДР предупредила, что состояние перемирия с Вашингтоном весьма хрупко и в любой момент может быть разрушено, обернувшись полномасштабной войной.

США усилили наблюдение за КНДР
В мире Восточная Азия Северная Корея Международные организации ООН
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