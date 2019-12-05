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05.12.2019 13:26
Рубрика: Спорт

Победа Рублева над Федерером стала лучшим матчем сезона по версии АТР

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила о том, что матч между россиянином Андреем Рублевым и Роджером Федерером из Швейцарии стал лучшим в минувшем сезоне.

Фото: www.swissmint.ch
В Швейцарии выпустят монеты с изображением Роджера Федерера

Речь идет о матче на турнире серии Masters в Цинциннати, который состоялся 15 августа нынешнего года. Тогда в третьем круге Рублев одержал сенсационную победу над Федерером со счетом 6:3, 6:4.

После этого поражения 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" восхитился игрой российского теннисиста и признался, что в этом матче он не имел ни одного шанса на успех.

На третьей позиции оказался финал US Open-2019, в котором сошлись испанец Рафаэль Надаль и открытие минувшего сезона Даниил Медведев. Россиянин проиграл в пяти сетах - 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6, но тот матч получился зрелищным и собрал огромную аудиторию.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
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