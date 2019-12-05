Подрывной контрафакт: Ассоциация IPChain рассказала, как нелегальный контент влияет на доверие потребителей

Новости

Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается 12:51
В Краснодаре москвича осудили за драку с полицейским в аэропорту 12:51
В столичных МФЦ покажут вновь рассекреченные документы военных лет 12:50
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси 12:48
Трофейный украинский танк "Булат" модернизировали в ЛНР 12:48
Что делать, если коллектор требует чужой долг 12:47
В Прикамье в школах и детсадах нашли молочные фальсификаты 12:40
Видео: В Петербурге девушка на Audi протаранила более десятка машин 12:35
Пассажирку разбившегося в Забайкалье автобуса по ошибке признали мертвой 12:28
Главный архитектор Воркуты стал фигурантом уголовного дела 12:25
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации 12:19
В Бурятии годовалый мальчик насмерть обварился кипятком 12:19
В Кузбассе при ремонте храма обрушились строительные леса 12:17
АвтоВАЗ будет испытывать будущие Lada по-новому 12:12
Россияне назвали любимые новогодние фильмы 12:11
Прокуратура Татарстана начала проверку после пожара на нефтепроводе 12:07
В Приамурье построили мост за 4,7 млрд рублей 12:01
"Яндекс" назвал самых популярных артистов 2019 года 11:56
Суды Петербурга вторую неделю подряд эвакуируют из-за писем о бомбах 11:51
Министр экономического развития Алтайского края ушел в отставку 11:43
Исследование опровергло известный стереотип об ошибках 11:42
МИД РФ предупредил о демонстрациях в Бельгии, Ирландии и Австрии 11:41
Премьер Болгарии оправдал задержки с "Турецким потоком" процедурами ЕС 11:37
"Вечерний Урбан": в 11-й раз определены лауреаты премии Urban Awards 11:36
В Думе инициировали проверку организаторов забастовок таксистов 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
05.12.2019 11:48
Рубрика: Digital
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Подрывной контрафакт: Ассоциация IPChain рассказала, как нелегальный контент влияет на доверие потребителей

В информационном агентстве ТАСС прошел круглый стол, посвященный проблемам защиты интеллектуальной собственности и цифрового контента в интернете. Эксперты рассказали, почему правообладателям следует повышать доступность легального контента в сети и как на государственном и технологическом уровнях решить вопрос защиты авторского контента.

В дискуссии приняли участие президент Ассоциации IPChain, председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, директор нормативно-правового департамента Минкультуры РФ Наталья Ромашова, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, директор департамента государственной политики в области средств массовой информации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Екатерина Ларина. Участники обсудили основные тенденции развития сферы интеллектуальной собственности в цифровой среде, а также подняли актуальные вопросы защиты авторского права и борьбы с пиратством в интернете.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
На стыке права и инноваций: Итоги международной конференции Skolkovo LegalTech. Black Edition 2019

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский заявил, что в эпоху цифровизации нематериальные активы служат основой экономики: "Этот сектор стремительно растет: еще в 2015 году общая стоимость мировых нематериальных активов составляла $20 триллионов, а в 2018 году - уже $53 триллиона. Когда мы говорим о пиратстве, нужно помнить, что эта проблема затрагивает все сегменты интеллектуальной собственности - это касается не только музыки и кино, но и брендов, товарных знаков. Контрафактный товар сильно подрывает доверие потребителя к оригиналу, и мы видим, как из-за этого растут потери правообладателей: в 2018 году убытки составили $1,82 миллиарда, из которых $1 миллиард пришелся на фэшн-сегмент".

По словам Кричевского, есть и позитивные тренды. Так, в этом году впервые упали доходы пиратов - с $87 миллионов в 2018-м до $63,5 миллиона в 2019-м. Но несмотря на это, работу над усовершенствованием законодательных и технологических мер по борьбе с нелегальным контентом необходимо продолжать, полагает эксперт. "Для этого нужно применять системный подход и создавать платформы, которые станут удобным местом встречи правообладателей и производителей контента. Однако им будет сложно функционировать без общей инфраструктуры доверия, которая обеспечит проверку и учет всех сделок. Сейчас с нашей стороны ведется работа по развитию такого решения - сети IPChain. Это реестр на основе блокчейн, который минимизирует роль посредников, гарантирует неизменность информации об истории объектов интеллектуальной собственности, обеспечивает возможность систематизировать информацию и создает возможность ведения так называемых "белых списков" - реестра лицензированных ссылок, на основе которых могут строить свою работу в том числе и поисковики. Среди целого ряда сервисов и платформ на базе инфраструктуры IPChain особо отмечу сервис n"RIS Antipiracy, позволяющий в автоматическом режиме с помощью AI выявлять пиратские ресурсы и контрафактный контент", - сказал Кричевский.

Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри также подчеркнул, что в контексте глобальных изменений, связанных с цифровизацией экономики и трансформацией бизнес-моделей дистрибуции и продажи контента, дефицит доверия становится главным барьером для дальнейшего развития рынка интеллектуальной собственности.

"С одной стороны, с приходом интернета и появлением стриминговых сервисов легальный контент стал намного дешевле и доступней. С другой - рост цифровых продаж принес дисбаланс в производственно-сбытовую цепочку, состоящую из создания, дистрибуции и потребления объектов. Сейчас большая часть выгоды сконцентрирована на стадии дистрибуции. Кроме того, из-за технологического прогресса институт интеллектуальный собственности столкнулся с еще одной серьезной проблемой - распространением подделок в интернете и цифровым пиратством. Здесь нашей основной задачей стало восстановление доверия между игроками. Так, ВОИС ввел процедуру по ограничению использования доменных имен, использующих зарегистрированные трейдмарки в названии", - сказал Гарри.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
Догнать сверхтехнологию: какие навыки юристов востребованы бизнесом

Как отметил эксперт, цифровая революция и дальше будет менять наши представления об экономике и производстве: внедрение искусственного интеллекта уже вывело на первый план вопрос о данных, их защите и принадлежности, а развитие робототехники ставит под сомнение эффективность установившихся отношений в глобальной производственной цепи.

С этой точки зрения, считает руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, российская экономика следует общемировым трендам развития интеллектуальной собственности. "Необходимо понимать, что цифровая среда дает гражданам, бизнесу и стране. Не столь важно то, как защищать интеллектуальную собственность, сколько то, как эффективно пользоваться ее инструментами. Нам нужно идти по пути широкого использования патентной информации: именно патентные исследования становятся одним из основных источников информации об экономическом развитии. Масштабные исследования технологий и продуктов ведущих компаний приводят к определению трендов, ведущих научных, технологических направлений. При этом изобретатели тоже авторы, их в России более 400 тысяч, и их права надо защищать. Решаться эта задача должна не только на государственном, но и на технологическом уровне. Необходимы новые конструкции регулирования, отвечающие интересам конечных пользователей, где каждый автор сможет сам защитить свои интересы - к примеру, с помощью сети IPChain и сервисов на ее базе", - заявил Ивлиев.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин представил результаты исследования пиратского рынка и объяснил, как проходит процесс создания и дистрибуции нелегального контента. Он поддержал коллег, отметив высокотехнологичную природу пиратства как явления и необходимость комплексных мер по борьбе с ним: "Сфера информационных технологий активно развивается, этим пользуются в том числе и пираты. Для борьбы с ними применяется комплекс инструментов, включая перманентные блокировки ресурсов, внесудебное ограничение доступа к копиям заблокированных сайтов - "зеркалам", совместную работу с поисковиками. Наша цель - стимулирование саморегулирования и повышение эффективности взаимодействия между непосредственными участниками рынка, уход от излишнего участия государства и снижение судебных издержек правообладателей".

Директор департамента государственной политики в области средств массовой информации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Екатерина Ларина полагает, что самый ценный и ограниченный ресурс современного человека - это время, поэтому в сфере интеллектуальной собственности важнейшим критерием станет надежность и проверенность информации. "У пиратов больше нет технологического преимущества: мы научились использовать технологические возможности для борьбы с ними. Сейчас нужно решать проблему анонимности и трансграничности в интернете. Во-первых, ответственность за судебные процессы и издержки надо возлагать на лицо, разместившее нелегальный контент, а не на того, кто полностью идентифицировал себя и заявил о своих правах. Во-вторых, важным направлением для российских и зарубежных правообладателей должно стать повышение эффективности и доступности легального контента в интернете. Эта задача не только технологическая, но и воспитательная. Уже многие люди готовы платить за контент, в том числе это связано и с ограниченными ресурсами каждого человека и стремлением к достоверности", - сказала Ларина.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
Аттракцион, роскошь или массовый продукт: в "Сколково" обсудили, как LegalTech решения эволюционируют в восприятии бизнеса

В свою очередь, директор нормативно-правового департамента Минкультуры РФ Наталья Ромашова отметила, что тема борьбы с пиратством имеет глобальное значение, и о ней нужно говорить часто и на разных площадках: "Использование объектов интеллектуальный собственности дает возможность авторам, правообладателям, различным хозяйствующим субъектам трансформировать свои творческие ресурсы в экономические активы. Поэтому их эффективная охрана является залогом успешного развития творческого и инновационного потенциала страны. Однако важно помнить, что пиратство - это не только нарушение законодательства, это сложное социальное, психологическое, экономическое явление, в которое вовлечен широкий круг людей. Бороться с распространением нелегального контента можно только при помощи жестких комплексных мер вместе со всеми участниками рынка".

В качестве возможных инструментов решения проблемы Ромашова предложила совместную работу с поисковыми системами по удалению ссылок на нелегальный контент, сокращение сроков реагирования на жалобы, а также изменение принципа защиты, при котором пиратский ресурс блокируется сразу по заявлению правообладателя, а в случае несогласия с блокировкой владелец контента может обратиться в суд.

По результатам круглого стола эксперты пришли к выводу, что для дальнейшего развития сферы интеллектуальной собственности в России и мире необходимы консолидированный подход к решению проблемы пиратства, стимулирование саморегулирования между игроками и формирование механизмов доверия, иначе, как заметил создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли, "интернет перестанет служить человечеству".

Digital Интернет

Главное сегодня

Медведев ожидает роста реальных доходов населения по итогам 2019 года
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации
В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
Премьер Болгарии оправдал задержки с "Турецким потоком" процедурами ЕС

Новости проекта

25.10.2019
"Музыкальный материал отстаивает себя сам"
30.09.2019
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain В Российском союзе промышленников и предпринимателей обсудили актуальное состояние российских креативных индустрий
29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области