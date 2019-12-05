Подрывной контрафакт: Ассоциация IPChain рассказала, как нелегальный контент влияет на доверие потребителей

В информационном агентстве ТАСС прошел круглый стол, посвященный проблемам защиты интеллектуальной собственности и цифрового контента в интернете. Эксперты рассказали, почему правообладателям следует повышать доступность легального контента в сети и как на государственном и технологическом уровнях решить вопрос защиты авторского контента.

В дискуссии приняли участие президент Ассоциации IPChain, председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, директор нормативно-правового департамента Минкультуры РФ Наталья Ромашова, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, директор департамента государственной политики в области средств массовой информации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Екатерина Ларина. Участники обсудили основные тенденции развития сферы интеллектуальной собственности в цифровой среде, а также подняли актуальные вопросы защиты авторского права и борьбы с пиратством в интернете.

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский заявил, что в эпоху цифровизации нематериальные активы служат основой экономики: "Этот сектор стремительно растет: еще в 2015 году общая стоимость мировых нематериальных активов составляла $20 триллионов, а в 2018 году - уже $53 триллиона. Когда мы говорим о пиратстве, нужно помнить, что эта проблема затрагивает все сегменты интеллектуальной собственности - это касается не только музыки и кино, но и брендов, товарных знаков. Контрафактный товар сильно подрывает доверие потребителя к оригиналу, и мы видим, как из-за этого растут потери правообладателей: в 2018 году убытки составили $1,82 миллиарда, из которых $1 миллиард пришелся на фэшн-сегмент".

По словам Кричевского, есть и позитивные тренды. Так, в этом году впервые упали доходы пиратов - с $87 миллионов в 2018-м до $63,5 миллиона в 2019-м. Но несмотря на это, работу над усовершенствованием законодательных и технологических мер по борьбе с нелегальным контентом необходимо продолжать, полагает эксперт. "Для этого нужно применять системный подход и создавать платформы, которые станут удобным местом встречи правообладателей и производителей контента. Однако им будет сложно функционировать без общей инфраструктуры доверия, которая обеспечит проверку и учет всех сделок. Сейчас с нашей стороны ведется работа по развитию такого решения - сети IPChain. Это реестр на основе блокчейн, который минимизирует роль посредников, гарантирует неизменность информации об истории объектов интеллектуальной собственности, обеспечивает возможность систематизировать информацию и создает возможность ведения так называемых "белых списков" - реестра лицензированных ссылок, на основе которых могут строить свою работу в том числе и поисковики. Среди целого ряда сервисов и платформ на базе инфраструктуры IPChain особо отмечу сервис n"RIS Antipiracy, позволяющий в автоматическом режиме с помощью AI выявлять пиратские ресурсы и контрафактный контент", - сказал Кричевский.

Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри также подчеркнул, что в контексте глобальных изменений, связанных с цифровизацией экономики и трансформацией бизнес-моделей дистрибуции и продажи контента, дефицит доверия становится главным барьером для дальнейшего развития рынка интеллектуальной собственности.

"С одной стороны, с приходом интернета и появлением стриминговых сервисов легальный контент стал намного дешевле и доступней. С другой - рост цифровых продаж принес дисбаланс в производственно-сбытовую цепочку, состоящую из создания, дистрибуции и потребления объектов. Сейчас большая часть выгоды сконцентрирована на стадии дистрибуции. Кроме того, из-за технологического прогресса институт интеллектуальный собственности столкнулся с еще одной серьезной проблемой - распространением подделок в интернете и цифровым пиратством. Здесь нашей основной задачей стало восстановление доверия между игроками. Так, ВОИС ввел процедуру по ограничению использования доменных имен, использующих зарегистрированные трейдмарки в названии", - сказал Гарри.

Как отметил эксперт, цифровая революция и дальше будет менять наши представления об экономике и производстве: внедрение искусственного интеллекта уже вывело на первый план вопрос о данных, их защите и принадлежности, а развитие робототехники ставит под сомнение эффективность установившихся отношений в глобальной производственной цепи.

С этой точки зрения, считает руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, российская экономика следует общемировым трендам развития интеллектуальной собственности. "Необходимо понимать, что цифровая среда дает гражданам, бизнесу и стране. Не столь важно то, как защищать интеллектуальную собственность, сколько то, как эффективно пользоваться ее инструментами. Нам нужно идти по пути широкого использования патентной информации: именно патентные исследования становятся одним из основных источников информации об экономическом развитии. Масштабные исследования технологий и продуктов ведущих компаний приводят к определению трендов, ведущих научных, технологических направлений. При этом изобретатели тоже авторы, их в России более 400 тысяч, и их права надо защищать. Решаться эта задача должна не только на государственном, но и на технологическом уровне. Необходимы новые конструкции регулирования, отвечающие интересам конечных пользователей, где каждый автор сможет сам защитить свои интересы - к примеру, с помощью сети IPChain и сервисов на ее базе", - заявил Ивлиев.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин представил результаты исследования пиратского рынка и объяснил, как проходит процесс создания и дистрибуции нелегального контента. Он поддержал коллег, отметив высокотехнологичную природу пиратства как явления и необходимость комплексных мер по борьбе с ним: "Сфера информационных технологий активно развивается, этим пользуются в том числе и пираты. Для борьбы с ними применяется комплекс инструментов, включая перманентные блокировки ресурсов, внесудебное ограничение доступа к копиям заблокированных сайтов - "зеркалам", совместную работу с поисковиками. Наша цель - стимулирование саморегулирования и повышение эффективности взаимодействия между непосредственными участниками рынка, уход от излишнего участия государства и снижение судебных издержек правообладателей".

Директор департамента государственной политики в области средств массовой информации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Екатерина Ларина полагает, что самый ценный и ограниченный ресурс современного человека - это время, поэтому в сфере интеллектуальной собственности важнейшим критерием станет надежность и проверенность информации. "У пиратов больше нет технологического преимущества: мы научились использовать технологические возможности для борьбы с ними. Сейчас нужно решать проблему анонимности и трансграничности в интернете. Во-первых, ответственность за судебные процессы и издержки надо возлагать на лицо, разместившее нелегальный контент, а не на того, кто полностью идентифицировал себя и заявил о своих правах. Во-вторых, важным направлением для российских и зарубежных правообладателей должно стать повышение эффективности и доступности легального контента в интернете. Эта задача не только технологическая, но и воспитательная. Уже многие люди готовы платить за контент, в том числе это связано и с ограниченными ресурсами каждого человека и стремлением к достоверности", - сказала Ларина.

В свою очередь, директор нормативно-правового департамента Минкультуры РФ Наталья Ромашова отметила, что тема борьбы с пиратством имеет глобальное значение, и о ней нужно говорить часто и на разных площадках: "Использование объектов интеллектуальный собственности дает возможность авторам, правообладателям, различным хозяйствующим субъектам трансформировать свои творческие ресурсы в экономические активы. Поэтому их эффективная охрана является залогом успешного развития творческого и инновационного потенциала страны. Однако важно помнить, что пиратство - это не только нарушение законодательства, это сложное социальное, психологическое, экономическое явление, в которое вовлечен широкий круг людей. Бороться с распространением нелегального контента можно только при помощи жестких комплексных мер вместе со всеми участниками рынка".

В качестве возможных инструментов решения проблемы Ромашова предложила совместную работу с поисковыми системами по удалению ссылок на нелегальный контент, сокращение сроков реагирования на жалобы, а также изменение принципа защиты, при котором пиратский ресурс блокируется сразу по заявлению правообладателя, а в случае несогласия с блокировкой владелец контента может обратиться в суд.

По результатам круглого стола эксперты пришли к выводу, что для дальнейшего развития сферы интеллектуальной собственности в России и мире необходимы консолидированный подход к решению проблемы пиратства, стимулирование саморегулирования между игроками и формирование механизмов доверия, иначе, как заметил создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли, "интернет перестанет служить человечеству".