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05.12.2019 18:15
Рубрика: В мире

Полиция задержала более 65 участников акции протеста в Париже

Текст: Юрий Когалов

Более 180 тысяч человек приняли участие в акциях протеста в двух десятках городов по всей Франции. Манифестации проходят в рамках стартовавшей сегодня пятидневной забастовки против пенсионной реформы. В Париже оказались заблокированы многие улицы, не работают школы и ряд других учреждений.

Фото: РИА Новости.
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Как передает Le Parisien, в течение дня полиция провела 9350 проверок, задержав при этом по тем или иным причинам 71 человека (25 из них были помещены под стражу).

Между тем в Нанте манифестация вылилась в драки, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

В мире Европа Франция
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