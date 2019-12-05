Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев устроить митинги

Граждан Украины призывают выйти на очередной "майдан". С таким обращением к населению страны обратились лидеры украинских партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Украинские политики Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук просят граждан восьмого декабря собраться на площади Независимости и продемонстрировать единство и решимость в борьбе за Украину перед саммитом "нормандской четверки". Основные требования, которые выдвигают лидеры трех партий - это "никакой федерализации", "никаких компромиссов на европейском и атлантическом курсе", "никаких политических действий" в Донбассе. Соответствующий документ опубликовал в Facebook депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий.

Напомним, саммит "нормандской четверки" пройдет в резиденции французского президента - Елисейском дворце, где встретятся лидеры России, Франции, Германии и Украины. Это первая очная встреча в таком составе (главы России, Украины, Германии, Франции) с февраля 2015 года, когда были приняты знаменитые Минские соглашения. К переговорам Киев подготовил пять "сценариев реинтеграции" Донбасса.