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05.12.2019 02:52
Рубрика: Власть

Посол РФ в США призвал к взаимному сотрудничеству в Арктике

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россия выступает за мир и взаимовыгодное сотрудничество в Арктике, а не за соперничество. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Желаемое за действительное: в США недооценили оборону РФ в Арктике

В том числе речь идет о восстановлении полномасштабного военно-политического диалога арктических государств, передает РИА Новости. По словам диппредставителя РФ, Россия предлагает вернуться к формату ежегодных встреч глав генштабов стран-членов Арктического совета, которые проходили до 2014 года. "Прерванный диалог по военным и политическим вопросам можно обновить консультациями военных экспертов арктических стран", - отметил Антонов.

Россия также выступает за разработку законодательной базы для уменьшения вероятности инцидентов и загрязнения морских вод. Москва призывает более эффективно сосредоточиться на реагировании на чрезвычайные ситуации и проведении спасательных операций.

В конце ноября Минвостокразвития завершило подготовку проекта Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года. Он определяет национальные интересы России в Арктике и основные направления их реализации.

Ранее сообщалось о том, что Дания выделит 230 миллионов долларов на усиление обороны в Арктике.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Арктика: битва за ресурсы
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