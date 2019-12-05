Посол РФ в США призвал к взаимному сотрудничеству в Арктике

Россия выступает за мир и взаимовыгодное сотрудничество в Арктике, а не за соперничество. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

В том числе речь идет о восстановлении полномасштабного военно-политического диалога арктических государств, передает РИА Новости. По словам диппредставителя РФ, Россия предлагает вернуться к формату ежегодных встреч глав генштабов стран-членов Арктического совета, которые проходили до 2014 года. "Прерванный диалог по военным и политическим вопросам можно обновить консультациями военных экспертов арктических стран", - отметил Антонов.

Россия также выступает за разработку законодательной базы для уменьшения вероятности инцидентов и загрязнения морских вод. Москва призывает более эффективно сосредоточиться на реагировании на чрезвычайные ситуации и проведении спасательных операций.

В конце ноября Минвостокразвития завершило подготовку проекта Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года. Он определяет национальные интересы России в Арктике и основные направления их реализации.

Ранее сообщалось о том, что Дания выделит 230 миллионов долларов на усиление обороны в Арктике.