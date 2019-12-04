Новости

Картина Гогена продана на аукционе за 9,5 миллиона евро 02:23
Ким Чен Ын появился на белом коне у подножия горы Пэктусан 02:15
ДТП с участием автобуса из Беларуси произошло в Подмосковье 01:49
Дания выделит 230 миллионов долларов на усиление обороны в Арктике 01:42
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Казахстане 01:35
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины 00:41
Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США 00:02
Киев подготовил пять "сценариев реинтеграции" Донбасса 03.12.2019
Названы первые суммы помощи жильцам рухнувшего дома под Белгородом 03.12.2019
МИД РФ опроверг сообщения о расширении "нормандского формата" 03.12.2019
Госдеп: США удалось лишь замедлить строительство "Северного потока - 2" 03.12.2019
Почему "Согласие" возглавило сбор подписей за роспуск латвийского Сейма 03.12.2019
Посольство РФ поддерживает контакт с арестованным в США Никитиным 03.12.2019
Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом 03.12.2019
Взрыв газа разрушил дом под Белгородом, есть пострадавшие 03.12.2019
Стало известно место проведения следующего саммита G7 03.12.2019
В подмосковном Солнечногорске произошел взрыв бытового газа 03.12.2019
Datsun не планирует уходить из России 03.12.2019
В Госдуме приветствовали продление договора на транзит нефти через Украину 03.12.2019
В жилом доме в Белгороде взорвался газ 03.12.2019
Серийный Hyundai Santa Cruze вывели на тесты 03.12.2019
Стрелявшему в метро полицейскому назначили психиатрическую экспертизу 03.12.2019
Эксперты оценили уровень подготовки лицеистов в Беларуси 03.12.2019
В США арестован россиянин за намерение купить турбину 03.12.2019
МИД РФ назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом 03.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в российских школах
Как и чему теперь будут учить в российских школах
За что по закону можно лишить наследства
За что по закону можно лишить наследства
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
04.12.2019 01:42
Рубрика: В мире

Дания выделит 230 миллионов долларов на усиление обороны в Арктике

Дания выделит 230 миллионов долларов на усиление обороны в Арктике.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Захарова сравнила ситуации вокруг покупки Гренландии и присоединения Крыма

"Мы наращиваем наши усилия. Приоритетом является мониторинг ситуации в воздухе и на море", - сказала премьер-министр страны Метте Фредриксен, подчеркнув, что уже в среду обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопросы безопасности, связанные с Гренландией и Арктическим регионом в целом.

"Позиция Дании в отношении Гренландии всем хорошо известна. Я думаю, мы будем обсуждать много разных вещей", цитирует РИА Новости датского премьера.

Напомним, в августе этого года американский лидер заявил, что Вашингтон заинтересован в покупке Гренландии. По словам политика, она "дорого обходится" Дании.

Фредриксен назвала желание главы Белого дома "абсурдным".

Гренландия ответила Трампу, что "не продается"
В мире Европа Дания В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал угрозой для безопасности страны приближение НАТО к границам РФ
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Из экзамена на водительские права могут исключить "площадку"
В Госдуме приветствовали продление договора на транзит нефти через Украину
Принят закон о введении электронных трудовых книжек