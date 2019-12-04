Дания выделит 230 миллионов долларов на усиление обороны в Арктике.

"Мы наращиваем наши усилия. Приоритетом является мониторинг ситуации в воздухе и на море", - сказала премьер-министр страны Метте Фредриксен, подчеркнув, что уже в среду обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопросы безопасности, связанные с Гренландией и Арктическим регионом в целом.

"Позиция Дании в отношении Гренландии всем хорошо известна. Я думаю, мы будем обсуждать много разных вещей", цитирует РИА Новости датского премьера.

Напомним, в августе этого года американский лидер заявил, что Вашингтон заинтересован в покупке Гренландии. По словам политика, она "дорого обходится" Дании.

Фредриксен назвала желание главы Белого дома "абсурдным".