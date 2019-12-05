Пожар в Одессе как признак крушения государства

На момент подписания номера было известно об одной погибшей студентке, и еще 14 человек - ученики и преподаватели гостинично-ресторанного колледжа, а также сотрудники института морской биологии - считаются пропавшими без вести. 27 человек госпитализировано, из них 7 спасателей, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в Facebook, признав, что количество погибших может увеличиться: "Не хочу никого обманывать - жертв может быть больше", - написал он, обещав не оставить родных "в одиночестве с вашим горем".
Впрочем, единственная помощь Одессе выразилась в посылке дополнительных спасателей для разбора завалов и поиска тел погибших. Все печальные хлопоты Зеленский почему-то доверил недавно назначенному губернатору области Максиму Куцему, что не прошло мимо внимания одесситов. О нем они говорят как о чуждом городу, временном человеке, даже не пытающемся понять местную специфику. И действительно, на пожар Куцый отреагировал ближе к вечеру среды, когда масштаб трагедии стал понятным. Тогда как популярный у одесситов, но неприятный главе государства мэр Геннадий Труханов прибыл к дому Асвадурова одним из первых. Он и объявил в четверг и пятницу общегородской траур.
Конфликт между одесским мэром и губернатором во многом и стал причиной трагедии. У городских пожарных, например, нашлась всего одна 35-метровая лестница для спасения людей, не оказалось ни батутов, ни брезента, чтобы спасти выпрыгивавших из окон людей. Недостаток цистерн и лестниц пришлось восполнять городским коммунальщикам. И это после страшных пожаров, преследующих Одессу после трагедии 2 мая 2014 года: летом 2017 года сгорел детский лагерь "Виктория", где погибли трое детей, а в августе текущего года пожар в хостеле "Токио Стар" унес девять жизней.
"Вагонка на стенах, узкие коридоры, единственная лестница, древние лифты, скученность, захламленность. Как такое допустили после всех предыдущих пожаров, непонятно", - приводит издание "Страна" слова учащихся колледжа, спасшихся из огня.
По их словам, пожарная сигнализация не сработала, а эвакуация происходила в панике. И уже никто не отрицает, что источником пожара стал электрический обогреватель (в обладминистрации официально говорят "удлинитель"), поскольку отопления в здании практически не было. Как, впрочем, и много где в Одессе: неделю назад жители города-спутника Черноморска (Ильичевск до "декоммунизации") захватили мэрию, поскольку температура в квартирах сравнялась с температурой одесской зимы. Тепла, в свою очередь, нет из-за долгов населения, а также потому, что газ, в силу технических особенностей украинской газотранспортной системы, не всегда доходит до южных и восточных областей Украины. Недостаток тепла люди компенсируют электричеством, и оборудование не справляется с многократно возросшей нагрузкой. Иными словами, катастрофический пожар в вековом здании с неприспособленной к таким нагрузкам проводкой и деревянными перекрытиями был запрограммирован самой украинской действительностью.
Известный одесский журналист Юрий Ткачев первым назвал слово "деградация", рассуждая о причинах трагедии. "И вот знаете, та ситуация, когда неясно, за что хвататься. Все сгнило уже до такой степени, что латки ставить негде - одни дыры. Государство не работает как государство, а все больше напоминает кружок самодеятельности в школе для умственно отсталых подростков с криминальными наклонностями. Вот в чем беда", - резюмировал он в своем Facebook.