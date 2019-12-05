Пожар в Одессе как признак крушения государства

На момент подписания номера было известно об одной погибшей студентке, и еще 14 человек - ученики и преподаватели гостинично-ресторанного колледжа, а также сотрудники института морской биологии - считаются пропавшими без вести. 27 человек госпитализировано, из них 7 спасателей, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в Facebook, признав, что количество погибших может увеличиться: "Не хочу никого обманывать - жертв может быть больше", - написал он, обещав не оставить родных "в одиночестве с вашим горем".

Впрочем, единственная помощь Одессе выразилась в посылке дополнительных спасателей для разбора завалов и поиска тел погибших. Все печальные хлопоты Зеленский почему-то доверил недавно назначенному губернатору области Максиму Куцему, что не прошло мимо внимания одесситов. О нем они говорят как о чуждом городу, временном человеке, даже не пытающемся понять местную специфику. И действительно, на пожар Куцый отреагировал ближе к вечеру среды, когда масштаб трагедии стал понятным. Тогда как популярный у одесситов, но неприятный главе государства мэр Геннадий Труханов прибыл к дому Асвадурова одним из первых. Он и объявил в четверг и пятницу общегородской траур.

Конфликт между одесским мэром и губернатором во многом и стал причиной трагедии. У городских пожарных, например, нашлась всего одна 35-метровая лестница для спасения людей, не оказалось ни батутов, ни брезента, чтобы спасти выпрыгивавших из окон людей. Недостаток цистерн и лестниц пришлось восполнять городским коммунальщикам. И это после страшных пожаров, преследующих Одессу после трагедии 2 мая 2014 года: летом 2017 года сгорел детский лагерь "Виктория", где погибли трое детей, а в августе текущего года пожар в хостеле "Токио Стар" унес девять жизней.

Уже никто не отрицает, что источником пожара стал электрический обогреватель

"Вагонка на стенах, узкие коридоры, единственная лестница, древние лифты, скученность, захламленность. Как такое допустили после всех предыдущих пожаров, непонятно", - приводит издание "Страна" слова учащихся колледжа, спасшихся из огня.

По их словам, пожарная сигнализация не сработала, а эвакуация происходила в панике. И уже никто не отрицает, что источником пожара стал электрический обогреватель (в обладминистрации официально говорят "удлинитель"), поскольку отопления в здании практически не было. Как, впрочем, и много где в Одессе: неделю назад жители города-спутника Черноморска (Ильичевск до "декоммунизации") захватили мэрию, поскольку температура в квартирах сравнялась с температурой одесской зимы. Тепла, в свою очередь, нет из-за долгов населения, а также потому, что газ, в силу технических особенностей украинской газотранспортной системы, не всегда доходит до южных и восточных областей Украины. Недостаток тепла люди компенсируют электричеством, и оборудование не справляется с многократно возросшей нагрузкой. Иными словами, катастрофический пожар в вековом здании с неприспособленной к таким нагрузкам проводкой и деревянными перекрытиями был запрограммирован самой украинской действительностью.

Известный одесский журналист Юрий Ткачев первым назвал слово "деградация", рассуждая о причинах трагедии. "И вот знаете, та ситуация, когда неясно, за что хвататься. Все сгнило уже до такой степени, что латки ставить негде - одни дыры. Государство не работает как государство, а все больше напоминает кружок самодеятельности в школе для умственно отсталых подростков с криминальными наклонностями. Вот в чем беда", - резюмировал он в своем Facebook.