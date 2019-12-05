Премьер Болгарии оправдал задержки с "Турецким потоком" процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны. Как заявил глава правительства в эфире телеканала BTV, работы были начаты с опозданием из-за необходимости выполнить все обязательные процедуры ЕС.

"Строительство газопровода продолжается со средней скоростью пять километров в день, его начало было задержано из-за проведения обязательных процедур", - отметил Борисов. По его словам, именно их выполнение гарантирует, что работы будут закончены. "Болгария будет газораспределительным центром на Балканах, это согласовано и с Брюсселем, и с Вашингтоном", - заявил премьер-министр, заверив, что это отличный вариант для российского газа.

Это выступление стало ответом на слова президента России Владимира Путина, во время пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем высказавшем мнение, что болгарская сторона сознательно затягивает реализацию продолжения газопровода "Турецкий поток" на своей территории. При этом российский лидер предположил, что София так действует под давлением со стороны. Путин также отметил, что если Болгария откажется от этого проекта, Москва найдет иные варианты поставок газа на юг Европы.

Напомним, согласно проекту, должно быть построено две нитки "Турецкого потока", по одной из них газ будет поступать в Турцию (запуск ожидается до конца года), по второй - в Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.