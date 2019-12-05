Продажи новых автомобилей в России продолжают падать

Согласно опубликованному пресс-релизу Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России продолжили падение. В ноябре 2019 года дилеры реализовали 156 848 машин, что на 6,4% меньше, чем год назад. За 11 месяцев было продано 1 580 297 автомобилей, это на 2,8% хуже результата за аналогичный период 2018 года.

В пятёрке лидеров выросли продажи только у корейского бренда Hyundai (+3%, 16 314 шт.). Lada и Kia потеряли по 7% (31217 шт.и 19612 шт. соответственно). Для Lada это самое сильное падение в 2019 году! После нескольких хороших месяцев, Renault вернулся к падению (-5%, 12833 шт.). Сильнее всех просели продажи у Volkswagen (-10%, 9160 шт.). В целом в массовом сегменте лучше всех дела обстоят у Skoda (+11%, 9050 шт.), а самое сильное падение у Nissan (-32%, 5113 шт.).

Вся немецкая премиальная тройка увеличила продажи: дилеры BMW реализовали 3850 шт. (+18%), Mercedes-Benz - 3750 шт. (+20%), и Audi - 1640 шт. (+4%).

Лидеры китайских брендов продолжают наращивать продажи: спрос на Haval увеличился на 221% (1476 шт.), на Geely - плюс 126% (890 шт.), на Chery - плюс 100% (607 шт.). Рекорд в ноябре поставил бренд Changan с ростом 1477% (473 шт.)

Лидер рейтинга и бестселлер российского рынка Lada Granta впервые в этом году продавался хуже, чем год назад: 12547 шт., минус 5,6%. Продолжается падение спроса на Lada Vesta (8703 шт., -12,1%). Однако модель АвтоВАЗа вернулась на вторую строчку рейтинга. Kia Rio и Hyundai Solaris потеряли 9,4% (7733 шт.) и 17,3% (4476 шт.) соответственно.

В целом положительной динамикой в ноябре отличились только Skoda Octavia (3266 шт., +43,2%) и 6 кроссоверов: Hyundai Creta (7273 шт., +7%), Volkswagen Tiguan (3718 шт., +6,6%), новый Toyota Rav4 (2673 шт., +16,6%), Skoda Kodiaq (2553 шт., +26,8%), Nissan Qashqai (2458 шт., +6,9%) и Hyundai Tucson (2152 шт., +18,2%).

Продолжающийся негативный тренд частично объясняется высокими продажами в конце 2018 года, когда стало известно о повышении НДС до 20% и, соответственно, желанием автолюбителей купить машину по более низкой цене. Исходя из этого можно предположить, что в декабре рынок продолжит падение.