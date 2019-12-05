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05.12.2019 11:24
Рубрика: Экономика

Производители органик-продуктов попросили отсрочить проверки

Текст: Екатерина Ясакова
Российские производители органических продуктов попросили дополнительное время, чтобы обеспечить реализацию закона об органическом земледелии. Федеральный закон "Об органическом земледелии" вступает в силу 1 января 2020 года.
Фото: Юрий Иванов/РИА Новости Фото: Юрий Иванов/РИА Новости
Фото: Юрий Иванов/РИА Новости

Компании, которые будут предлагать потребителю органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Как рассказали "РГ" в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), система сертификации не готова к внедрению с 1 января 2020 года: по растениеводству аккредитована на данный момент только одна организация, по животноводству - ни одной. Существует также дефицит оснащенных лабораторий, которые бы могли производить полный спектр необходимых анализов.

Фактически, для применения обозначения органической продукции, международным или российским производителям необходимо проходить сертификацию у отсутствующих органов сертификации, даже если поставщик уже имеет подтвержденные международные сертификаты. Ритейлеры с 1 января 2020 года обязаны будут изъять из оборота все продукты с маркировкой, обозначающей "органическую продукцию", например, слово "органический" или производные от него, до момента включения производителей в реестр.

Для полноценного запуска системы сертификации, по оценке экспертов, нужно еще не менее 1-3 лет "конверсионного периода", говорят в АКОРТ.

Фото: iStock
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"Выходом из сложившейся ситуации может стать признание, на время действия конверсионного периода, международной сертификации, что позволит и производителям и ритейлу поставлять органическую продукцию потребителю", - заключили в Ассоциации.

Сейчас на территории страны работают 16 международных центров сертификации, более 40 российских производителей уже получили международные сертификаты и поставляют свою продукцию и на российский рынок, и за границу. В Россию также импортируется большое количество продукции, сертифицированной в соответствии с международной системой.

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