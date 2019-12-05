Производители органик-продуктов попросили отсрочить проверки

Компании, которые будут предлагать потребителю органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций.

Как рассказали "РГ" в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), система сертификации не готова к внедрению с 1 января 2020 года: по растениеводству аккредитована на данный момент только одна организация, по животноводству - ни одной. Существует также дефицит оснащенных лабораторий, которые бы могли производить полный спектр необходимых анализов.

Фактически, для применения обозначения органической продукции, международным или российским производителям необходимо проходить сертификацию у отсутствующих органов сертификации, даже если поставщик уже имеет подтвержденные международные сертификаты. Ритейлеры с 1 января 2020 года обязаны будут изъять из оборота все продукты с маркировкой, обозначающей "органическую продукцию", например, слово "органический" или производные от него, до момента включения производителей в реестр.

Для полноценного запуска системы сертификации, по оценке экспертов, нужно еще не менее 1-3 лет "конверсионного периода", говорят в АКОРТ.

"Выходом из сложившейся ситуации может стать признание, на время действия конверсионного периода, международной сертификации, что позволит и производителям и ритейлу поставлять органическую продукцию потребителю", - заключили в Ассоциации.

Сейчас на территории страны работают 16 международных центров сертификации, более 40 российских производителей уже получили международные сертификаты и поставляют свою продукцию и на российский рынок, и за границу. В Россию также импортируется большое количество продукции, сертифицированной в соответствии с международной системой.