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05.12.2019 06:40
Рубрика: Экономика

Производители стирального порошка прокомментировали обвинения ФАС

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) с недоумением отнеслись к обвинениям ФАС в производстве разного порошка для России и Европы. В частности, в этом были уличены производители стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel.

Фото: iStock
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Сравнение продукции одного бренда, произведенной для разных рынков, вызывает вопросы о том, что именно, как и по каким критериям сравнивали, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский.

По его словам, мнение о том, что тот или иной товар в другой стране так или иначе лучшего качества, в обществе есть всегда. Поэтому от государственного органа участники рынка хотят видеть не один только информационный повод, а доказательства. Кроме того, такое заявление вредит деловой репутации инвесторов, которые развивают производство в России и создают здесь новые рабочие места, говорит Бобровский.

Как пишет РБК со ссылкой на АППИК БХ, ассоциация обращалась в ФАС с просьбой разъяснить эту ситуацию еще весной прошлого года. В тот момент проверка порошков только началась.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Защита прав потребителей
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