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05.12.2019 16:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Куликово поле" получило шанс стать лучшим музеем Европы-2020

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: Александра Шулепова/РГ Фото: Александра Шулепова/РГ
Фото: Александра Шулепова/РГ

Государственный музей-заповедник "Куликово поле" номинирован на премию "Европейский музей года 2020". Официальное сообщение об этом в адрес музея пришло от председателя жюри Марка О'Нила. В обращении председателя жюри также говорится, что победители будут объявлены 2 мая на ежегодной конференции Европейского музейного форума в Кардиффе.

Фото: из личного архива
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По условиям конкурса, европейским музеем года может стать вновь созданный музей, открывшийся не ранее трех лет назад, или же существенно модернизировавший свои экспозиции. В начале этого года музей-заповедник "Куликово поле" подал заявку на участие в конкурсе в связи с открытием в 2016 году нового комплекса в деревне Моховое, рассказала пресс-секретарь музея Любовь Котикова.

- Сегодня жюри рассматривало новый музейный комплекс "Куликово поле" в Моховом с его основной экспозицией "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение", - сообщила Любовь Котикова. - Наш музей второй раз участвует в этом международном конкурсе. В 2007 году "Куликово поле" было представлено на международной конференции Европейского музейного форума с экспозицией "Руси великое начало", что действовала в селе Монастырщино.

Экспозиция "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение" поистине уникальна, где все все отличается от обычного музейного пространства. Наряду с демонстрацией раритетов она наполнена мультимедийными и интерактивными элементами, здесь многое можно потрогать и примерить на себя. Причем она интересна как детям, так и взрослым, людям с самой разной подготовкой и уровнем знаний. К тому же - комфортна для людей с ограниченными возможностями: здесь размещены различные тактильные элементы и макеты для слабовидящих, видеофильмы снабжены субтитрами, для слабослышащих посетителей установлена специальная аппаратура, усиливающая звуковой сигнал, есть удобные пандусы и лифты.

По словам Любы Котиковой, после того, как отправили заявку на конкурс, на "Куликовом поле" побывал член жюри Кристоф Дюфур из Швейцарии. И вот теперь председатель жюри сообщил, что новый музейный комплекс "Куликово поле" может претендовать на звание музея года в Европе.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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