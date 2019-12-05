Казалось бы, московское такси вошло в число самых доступных и дешевых в сравнении с другими мегаполисами мира. Такие данные содержатся в недавно опубликованном исследовании АНО "Цифровая экономика". Средний чек на поездку в российской столице сейчас составляет 440 рублей и постепенно снижается. Но не за счет тарифов, а благодаря тому, что горожане охотно пользуются короткими поездками - с рынка домой, от подъезда - до метро и так далее. Ведь если "Яндекс" или Uber "до метро" подбросят рублей за 200 рублей, то "соляры" - так называют пассажиры недорогую иномарку, кругом шныряют с надписью на битых стеклах "35 рублей - по маршруту автобуса". Именно такую картину я наблюдал у станции метро "Теплый Стан".
Подъезжают туда десятки городских автобусов, маршрутки с ТиНАО, тысячи пассажиров подземки и посетителей местных ТЦ. Для автобусов тут предусмотрено несколько зон, возле них знаки "Остановка запрещена". Но бомбилам это не помеха, тем более спрос есть. "Экономный вариант", - объяснили "РГ" только что вышедшие из Solaris-маршрутки пассажиры.
"Все бы ничего, но ведь эти таксисты-маршрутчики работают без разрешения. Без технического и медицинского осмотра, - рассказывает инспектор МАДИ Дамир Байтурин, с которым мы патрулируем "Теплый Стан". - Бомбилы не дают подъехать автобусам к остановкам и постоянно создают аварийные ситуации". Самое популярное ДТП здесь: такси-маршрутка подхватывает народ и, не теряя ни секунды, рвет с места перед носом у подъезжающего автобуса - происходит столкновение.
Что же делать с бомбилами? Только мы с Дамиром выдвинулись по направлению к ним, автобусная полоса стремительно расчистилась. Очевидно, сарафанное "Бомбила FM" уже донесла - мол, будет облава. Но некоторых все же удалось "изловить". С помощью приложения на смартфоне инспектор успевает секунд за 15-20 сфотографировать и сам запрещающий знак, и нарушителя в трех ракурсах. Штраф он получит, но не за нелегальный извоз, а всего лишь за остановку в неположенном месте - 3 тысячи рублей.
Между тем могут таксисты в столице влететь и на гораздо большие суммы. Статья 12.31.1 КоАП "Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" предусматривает штраф до 30 тысяч рублей для юрлиц. А если выявлено сразу два вида нарушения (не пройден медицинский и технический контроль), то штраф уже 60 тысяч. Но тут есть два момента. Во-первых, это относится к юрлицам, а не к простым водителям, у которых и статуса ИП нет. Во-вторых, остановить их могут только инспекторы ГИБДД. Тогда сотрудники МАДИ имеют право составить протокол. Возможно это только в ходе совместных рейдов двух инспекций. Казалось бы, не проще ли расширить полномочия МАДИ? Но в Госдуме не поддерживают усиление МАДИ как органа власти. "Полномочий у административной инспекции достаточно, - считает "РГ" первый зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. - В том числе и для решения проблем с нелегальным извозом. Достаточно наладить межведомственное взаимодействие с той же прокуратурой или ГИБДД". Но ведь не прикрепишь персонального "гаишника" к каждому МАДИ-инспектору! Тем не менее вопрос перераспределения полномочий между федеральными и региональными органами исполнительной власти остается болезненной темой.