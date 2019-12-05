В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

В столице арестованы девять выходцев из стран СНГ, которых подозревают в причастности к деятельности террористической организации. Такое решение вынес Мещанский районный суд Москвы.

"Среди арестованных - восемь мужчин и одна женщина", - рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Теперь подозреваемым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. По предварительным данным, они состоят в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

В начале декабря сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных участников "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Среди задержанных оказались граждане России и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. Злоумышленники проводили в России активную вербовочную и "просветительскую" деятельность. Указания они получали от зарубежных эмиссаров "Хизб ут-Тахрир".