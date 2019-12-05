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05.12.2019 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два землетрясения за сутки произошли у Курильских островов

Текст: Артем Красиков

Второе за сутки землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в четверг у берегов Курильских островов, сообщает ТАСС.
В Албании за сутки произошло 526 землетрясений

Эпицентр подземных толчков находился в 184 километрах к востоку от города Курильска на острове Итуруп. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступала.

Как сообщает агентство со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН, жители Курильска ощутили землетрясение силой в два балла. В некоторых домах слегка тряслись предметы.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,0, эпицентр которого находился в 104 километрах к юго-востоку от острова Шикотан.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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