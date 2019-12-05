Фильм "Ржев" зрители в регионах России смотрят на одном дыхании

В четверг во всероссийский прокат вышла военная драма "Ржев" режиссера Игоря Копылова. В основу сценария легла повесть "Искупить кровью" писателя Вячеслава Кондратьева. Фильм посвящен одному из эпизодов Ржевской битвы. Зрители начали занимать места в кинозалах уже с раннего утра: приходили студенты, военные, пенсионеры, мамы с детьми. Кто-то не мог сдержать слез и эмоций. Корреспонденты "РГ" собрали первые впечатления от просмотра у зрителей.

На утреннем сеансе в хабаровском кинотеатре "Гигант" собрались разные зрители: студенты, пенсионеры и даже мамы с детьми. Фильм сразу же захватывает зрителя сценой атаки советских войск и держит в напряжении все 109 минут. Здесь нет ни одного женского персонажа и любовных сцен - даже фотокарточки немецких дам на стенах в прокуренной избе нервно велит сорвать подчиненному подслеповатый политрук. Лишь незримый образ матери, которую так хочется обнять идущему на смерть бойцу.

Это настоящий мужской фильм с элементами боевика и невероятно тонким психологизмом. Романтика войны, куда так рвался каждый школьник, развенчана кровью, грязью и потом. 17-летний рядовой Витя, приписавший себе год, пугается вида мертвых немцев, вчерашний парикмахер Журкин трясется после первого убитого им фрица, а особист Власюк вдруг осознает, что не все, предписанное законом, - истина.

- Война - не только внешняя фабула картины. Конфликт - почти в каждом диалоге героев, да и внутри них самих. Они недоумевают, от чего им, не евшим сутки, не привозят еду, зато сразу присылают сотрудника НКВД, - делится впечатлениями хабаровчанин Даниил Зарипов. - Кино снято качественно, четко, красиво, на уровне современных японских и южнокорейских фильмов. В нем хорошие резкие и очень реалистичные кадры.

Супруги Владимир и Анна тоже под впечатлением:

- Хорошее кино. Мы всегда ходим на такие фильмы, смотрели "Т-34", "Сталинград". Это наша история, почти у всех деды в семье воевали. Что особенно понравилось? Последняя сцена. Измученные солдаты снова идут брать пылающую деревню. Они понимают, что вряд ли вернутся живыми...

В Омске фильм "Ржев" будут показывать сразу в семи кинотеатрах. Цена на билеты доступная - от 92 до 220 рублей. На самый ранний утренний сеанс в кинотеатре "Вавилон" пришли целыми семьями.

Пенсионер Александр Бородихин смотрел премьеру вместе с супругой Галиной.

- В нашей семье этот фильм ждали, - рассказывает Александр Дмитриевич. - Я много читал о битве под Ржевом. В тех местах погиб мой дед. Место его захоронения до сих пор неизвестно. Он числится пропавшим без вести. Мы даже не знаем, как именно он погиб. Дед был председателем колхоза в селе Горькое Саргатского района Омской области. Ушел на войну добровольцем уже в зрелом возрасте - в пятьдесят лет. Я не видел его никогда. Но именно в честь него меня назвали Александром.

Бывший военный Станислав Смирнов пришел вместе с друзьями.

- Мы ходим на все военные фильмы, но "Ржев" произвел самое сильное впечатление, - делятся впечатлениями мужчины. - Он получился настоящим, без прикрас и пропаганды. В нем нет явных положительных героев. Кто-то из этих ребят вор, кто-то особист, кто-то просто слаб духом и готов на предательство. Но для нас они все - герои, идущие на верную смерть плечом к плечу.

После титров на экране в зале стоит пронзительная тишина. Жители Омска расходятся молча, под впечатлением.

- Я вернусь посмотреть "Ржев" еще раз, - говорит Александр Бородихин. - Приведу внука.

Новосибирский кинотеатр "Победа". Ольга Черепова - одна из первых зрителей.

- Сейчас о войне снимается разное кино, но "Ржев" показывает правдивую войну и дает почувствовать, с каким сердцем, с какими мыслями наши родственники шли в бой. Мой дед воевал близко к этим местам, на Волоколамском шоссе. Мы с мужем были там, на братской могиле в Зубцове. Съездили, когда случайно обнаружили в интернете информацию, что его дядя похоронен поблизости. Там типовой памятник, но вот такие фильмы объясняют, что символизирует собой каждая могила, каждая стела.

Еще одна зрительница Надежда Леванцова признается, что фильм снят достойно, несмотря на то, что в титрах почти нет известных фамилий.

- В нем нет пресловутой "голливудчины", попытки закрасить все спецэффектами, - говорит она. - Оба моих деда пропали без вести как раз в это время, в 1941-42 году. В последнем письме один из них описывал только место дислокации, писал, что из-за сосен не видно неба. Отыскать хоть какую-то информацию нам не удалось. Оба из города Черепаново Новосибирской области, Егор Шелухин и Василий Епанчинцев. Вероятно, они погибли как раз там, под Ржевом.

Ее супруг Олег не скрывает эмоций:

- Из зала вышел с комом в горле. Это очень нужный фильм. Ведь наши дети и внуки мало что знают о тех событиях. Надеюсь, с помощью ленты удастся донести память о войне. Мой дядя тоже воевал, дошел до Берлина, вернулся живым. Но поколение фронтовиков молчало о войне, дядя почти ничего не рассказывал. Наверное, не хотел пугать, или самому было страшно вновь вспоминать все это.

"Я вернусь посмотреть "Ржев" еще раз, - говорит житель Омска Александр Бородихин. - Приведу внука"

В Екатеринбурге зрители тоже шли на премьеру с раннего утра. Для 47-летней домохозяйки Ларисы события под Ржевом - не линии со стрелками на карте. В тех боях у нее погибли два прадеда.

- Иван Чертовиков и Матвей Головков, - сдерживая слезы, называет женщина имена погибших родных. - Мы не знаем, как именно они сложили головы, но знаем, где они похоронены. Фильм тяжелый. В некоторых местах плакала. Всматривалась в героев, в каждом хотелось увидеть прадеда.

Непростым оказался фильм и для мужчин.

- Тяжелая и философская картина, - признался муж Ларисы Павел. - Наши прадеды, конечно, были героями. Ожидал, что в фильме будет много боев, стрельбы, но не философии. Но здесь она необходима.

Наталья Васильевна пришла в кинотеатр на другой фильм и с удивлением узнала, что "Ржев" уже начался:

- Очень хочу посмотреть это кино. Недавно по каналу "Культура" один профессор рассказывал о тех боях. Как идет железная дорога, и люди бегут в атаку: первый слой ложится, за ним второй бежит - тоже ложится... Очень страшно! Обязательно схожу на фильм и других приведу.