В Забайкалье открыт центр по выплатам пострадавшим в ДТП с автобусом

В администрации Сретенского района Забайкальского края создан единый консультационный центр по оформлению пакета документов на выплаты пострадавшим пассажирам автобуса, упавшего с моста.

"В режиме одного окна в консультационном центре принимают специалисты соцзащиты, фонда социального страхования, пенсионного фонда России. По вопросам получения страховки СОГАЗ консультировать будут юрист и адвокат", - сообщает пресс-служба губернатора региона.

Общая сумма выплат из резервного фонда правительства Забайкалья составит 25-27 миллионов рублей. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, пострадавшим с травмами средней и тяжелой степени - по 400 тысяч, пострадавшим с легкими травмами - по 200 тысяч.

Напомним, авария произошла 1 декабря около 15.00 по местному времени в 60 километрах от города Сретенска. Рейсовый автобус, перевозивший 43 человека, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Водитель потерял управление из-за лопнувшей шины. Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет.

По уточненным данным, пострадали 23 человека, трое из них получают лечение амбулаторно, 17 человек находятся в краевой клинической больнице в Чите, один ребенок - в краевой детской клинической больнице, два человека - в Шилкинской центральной районной больнице.