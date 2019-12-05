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05.12.2019 09:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье открыт центр по выплатам пострадавшим в ДТП с автобусом

Текст: Артем Красиков

В администрации Сретенского района Забайкальского края создан единый консультационный центр по оформлению пакета документов на выплаты пострадавшим пассажирам автобуса, упавшего с моста.

В Забайкалье организатору перевозок продлили задержание по делу о ДТП

"В режиме одного окна в консультационном центре принимают специалисты соцзащиты, фонда социального страхования, пенсионного фонда России. По вопросам получения страховки СОГАЗ консультировать будут юрист и адвокат", - сообщает пресс-служба губернатора региона.

Общая сумма выплат из резервного фонда правительства Забайкалья составит 25-27 миллионов рублей. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, пострадавшим с травмами средней и тяжелой степени - по 400 тысяч, пострадавшим с легкими травмами - по 200 тысяч.

Напомним, авария произошла 1 декабря около 15.00 по местному времени в 60 километрах от города Сретенска. Рейсовый автобус, перевозивший 43 человека, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Водитель потерял управление из-за лопнувшей шины. Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет.

По уточненным данным, пострадали 23 человека, трое из них получают лечение амбулаторно, 17 человек находятся в краевой клинической больнице в Чите, один ребенок - в краевой детской клинической больнице, два человека - в Шилкинской центральной районной больнице.

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