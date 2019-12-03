В Забайкалье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

За сутки Центр медицины катастроф вывез из Нерчинской, Шилкинской и Сретенской районных больниц в Читу 17 пострадавших в дорожной аварии с рейсовым автобусом, сообщает пресс-служба Минздрава Забайкальского края на своей странице в Facebook.

Таким образом, по данным регионального Минздрава, 15 человек проходят лечение в краевой клинической больнице, один ребенок - в детской клинической больнице, один пострадавший отказался от госпитализации. В тяжелом состоянии шестеро пострадавших. Четверо из них находятся в реанимации краевой больницы, двое - Шилкинской и Нерчинской больниц.

По словам главного врача Шилкинской ЦРБ, вчера врачи обсуждали тактику лечения находящегося в тяжелом состоянии мужчины по видеосвязи со специалистами института имени Бурденко. По оценке медиков, больного транспортировать нельзя.

"Еще две женщины в удовлетворительном состоянии, накануне от эвакуации в Читу они отказались", - сказал Бянкин.

В Нерчинской больнице в тяжелом состоянии находится женщина. Сегодня бригада центра медицины катастроф вновь отправится туда и по видеосвязи вместе с врачами института Бурденко оценит состоянии больной и возможность ее транспортировки в краевую столицу или федеральный центр.

Напомним, что авария произошла в воскресенье около 15.00 по местному времени в 60 километрах от города Сретенска. Рейсовый автобус, перевозивший 43 человека, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина. Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет. Пострадали более 20 пассажиров. В больницы их доставляли санитарными рейсами.

По факту ЧП расследуется уголовное дело. Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.