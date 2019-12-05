В Пензе полпред президента в ПФО посетил арт-поместье "Новые берега"

Первые 30 жильцов въехали в новые дома в арт-поместье "Новые берега", которое построили в Пензе.

Оно представляет собой уникальный многофункциональный центр, где будут жить, учится и работать бывшие воспитанники домов для детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей.

- Мы объявили конкурсный отбор для участников проекта по всей стране и получили 89 заявок из 19 регионов России, - рассказывает инициатор проекта Мария Львова-Белова. - Всего наш проект рассчитан на 170 человек, первая очередь заселения - это 30 ребят из пяти регионов, вторая волна стартует весной будущего года. Главным критерием отбора является социальная активность и желание приносить пользу обществу.

Арт-поместье представляет собой современный коттеджный поселок. Планируется, что общая площадь построек составит 7,6 тысяч квадратных метров. Помимо жилых домов здесь будут располагаться образовательный и досуговый центры, банно-оздоровительный комплекс, столовая, часовня, торговые лавки с продукцией, выпускаемой местными жителями. Они также смогут трудиться в фитнес-центр, столярной мастерской, прачечной и пекарне, и надеются, что горожане станут их постоянными клиентами. В арт-поместье предполагается создать 70 рабочих мест для людей с инвалидностью.

Это первый подобный проект в России по созданию принципиально новой среды для сирот с ограниченными возможностями здоровья. Он был реализован в Пензе в кратчайшие сроки на условиях государственно-частного партнерства. Поздравить новоселов приехали полпред президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

- Прекрасный коттеджный поселок станет действительно новым берегом для ребят, на чью долю выпали нелегкие испытания. Здесь созданы все условия для работы, творчества и полноценной жизни. Уверен, новый поселок ждет большое будущее. В этом году проект "Новые берега" выиграл грант Президента России на дальнейшее развитие. Поселок будет расти и принимать людей со всей России. Мы надеемся, что этот первый и, несомненно, удачный проект станет примером для создания подобных поселений и в других регионах нашей страны, - отметил полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Глава региона Иван Белозерцев поблагодарил федеральный центр за оказанную поддержку.

- Радостно на душе, когда видишь ребят, перед которыми открываются новые возможности, когда для каждого из них выстроена система адаптации и развития. Видишь счастливые глаза молодых людей, которые поверили, что их возможности не ограничены, это оправдывает все вложенные усилия: и организационные, и финансовые. Мы будем и дальше поддерживать этот проект. Очень важно, чтобы он был реализован в полном объеме, - говорит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Представители власти познакомились с первыми жильцами "Новых берегов". Это супруги Евгений и Анжелика - инвалиды детства, они переехали сюда из Сердобского доме ветеранов. Евгений на ощупь разбирает и чинит ноутбуки, Анжелика переустанавливает операционную систему. В "Новых берегах" молодая семья получила первую в своей жизни отдельную квартиру, полностью приспособленную для людей с ограниченными возможностями.

Жительница "Новых берегов" Наталья из Екатеринбурга показала гостям свои картины, кто бы мог подумать, что автор работает над полотнами, держа кисть зубами. Художник рассказала о своей мечте - устроить настоящий вернисаж.

- Мы молили Бога о том, чтобы жить самостоятельной жизнью, иметь отдельное жилье и возможность для работы и творчества, и все наши мечты сбылись, - говорит художник Наталья.

Востребованность проекта подтверждает участие в нем жителей не только Пензенской, но также Самарской, Воронежской, Вологодской областей и даже Сибири. В полпредстве в ПФО выразили уверенность в том, что опыт по развитию подобных проектов будет тиражироваться в других регионах.

Справка "РГ"

В Пензенской области на основе проекта "Новые берега" будет создана первая в России комплексная система поддержки личностного роста и реабилитации инвалидов. Помимо арт-поместья она включает в себя пансион сопровождаемого проживания для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности "Дом Вероники" и социальный центр "Квартал Луи", где инвалиды проживают коммуной и готовятся к самостоятельной жизни. За время реализации проекта их участниками стали десятки человек со всей России.