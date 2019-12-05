В Ульяновской области продолжится масштабная дорожная кампания

В Ульяновской области подвели итоги реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и поделились планами на будущий год.

В 2019 году была проведена масштабная дорожная кампания. Дорожно-строительный сезон полностью завершен. Только в рамках нацпроекта было отремонтировано 50 участков областных и местных дорог общей протяженностью около 112 километров. Результатом реализации проекта стало увеличение до 45 процентов доли региональных трасс, соответствующих нормативным требованиям и до 68,4 процента - доли областных и местных дорог в нормативе в границах Ульяновской городской агломерации.

- Нацпроект БКАД включает в себя не только ремонт дорожного полотна, но и обновление подвижного состава, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших материалов и оборудования в отрасли. Конечная цель всех мероприятий - повышение безопасности движения, обеспечение комфортного передвижения на автодорогах, - пояснил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

В этом году впервые заключен государственный контракт на принципах жизненного цикла, все госконтракты предусматривают применение новых технологий.

Большое внимание в регионе уделяется развитию интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Количество камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения увеличено до 205 комплексов. На этой неделе завершаются работы по установке метеостанции на автомобильной дороге в Инзе, до 2024 года на областных трассах будет установлено пять таких станций. Внедрена система видеонаблюдения за дорожной обстановкой. Так, на дорожной сети Ульяновска работают 752 камеры, еще 24 - на региональных трассах.

- Важное направление - развитие интеллектуальных транспортных систем. Сегодня перед российскими регионами, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", поставлена задача по внедрению цифровых технологий в транспортную инфраструктуру. Если в предыдущие годы мы занимались этим вопросом инерционно, то в период до 2024 года эта задача станет приоритетной, - говорит первый зампред правительства ульяновской области Андрей Тюрин.

В бюджете Ульяновской области на следующий год в полном объеме заложены средства на ремонт дорог, обеспечение безопасности дорожного движения, обновление подвижного состава пассажирского транспорта.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланировано привести в нормативное состояние участки общей протяженностью около 115 километров. Из них 95 километров - на областных объектах, 20,8 километров - на улично-дорожной сети Ульяновска.

Также в следующем году дорожники приступят к строительству и реконструкции пяти крупных объектов. В их числе участки "Цивильск-Ульяновск" - Новая Воля", "Старая Ерыкла - Ерыклинский", мост через реку Борла Кузоватовского района, устройство кольцевой развязки на автодорогах "Инза-Оськино-граница области" и "Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское", улица Маслова в Засвияжском районе Ульяновска.

Кроме того, в 2020 году начнут работы по строительству левобережной развязки Президентского моста. Планируется выполнить перенос коммуникаций, устройство объездной дороги, строительство путепроводов через автодорогу "Ульяновск-Димитровград-Самара", возведение насыпи земполотна кольцевой развязки и подъездных путей к ней.

В муниципалитетах запланировано отремонтировать 447 объектов или 300 километров дорог.