Более 98% пострадавших от паводка получили сертификаты на жилье

"Почти 4500 жилых помещений оплачено, большие серьезные темпы. Но вместе с тем еще есть около 200-300 граждан, которые не получили сертификаты. Для нас это, конечно, проблема", - сказал Мутко.

Проблемой назвал он и то, что очень мало заявлений подано пострадавшими на строительство нового жилья. Он обратил внимание местных властей, что "с каждой семьей, потерявшей жилье, у нас должно быть понятное решение их судьбы - то ли они приобретают жилье в других населенных пунктах, на вторичном рынке, то ли мы для них строим жилье".

"Пока темпы строительства жилья не такие высокие, но в целом надеюсь, что мы в хороший график войдем. Все решения приняты по местам строительства, по всем организационным вопросам, по финансированию проектов", - подчеркнул вице-премьер.

За прошедшую неделю еще 75 пострадавших получили выплаты по 10 тысяч рублей, 39 человек - по 50 тысяч рублей, 21 - по 100 тысяч рублей.

До конца года в населенных пунктах, пострадавших от наводнения, будут определены границы зон подтопления. На этих территориях запрещено будет что-либо строить, вести хозяйственную деятельность. "В 7 населенных пунктах такие решения уже приняты. Это, прежде всего, крупные населенные пункты - Тулун, Нижнеудинск", - сказал вице-премьер.