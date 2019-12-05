Новосибирец взыскал компенсацию за мат на концерте "Ленинграда"

Калининский районный суд Новосибирска частично удовлетворил требования Евгения Гуляева к организаторам концерта группы "Ленинград" и лично Сергею Шнурову о возмещении морального вреда. Как рассказали в пресс-службе суда, всего в пользу истца взыскано 6725 рублей.

В эту сумму входит возмещение стоимости билета - 2,5 тысячи, непосредственно компенсация морального вреда - 2 тысячи, а также штраф. В пользу государства суд постановил взыскать пошлину в размере 700 рублей. Известно, что изначальные требования господина Гуляева содержали сумму 300 тысяч рублей.

Помимо Сергея Шнурова, иск был подан к хоккейному клубу "Сибирь", как одному из организаторов концерта, а также коммерческой компании, занимающейся проведением таких мероприятий. Именно ее суд в итоге обозначил как единственное ответственное за компенсацию ущерба лицо. Иск был подан 23 июля этого года.