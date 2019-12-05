В Кемерове установили мемориальную доску на колледже имени Кобзона

Мемориальную доску в честь народного артиста СССР Иосифа Кобзона установили на здании Кемеровского областного колледжа культуры и искусств.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

В торжественной церемонии участвовала супруга популярного певца и общественного деятеля - президент культурного фонда "Кобзон", заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон. Она отметила, что в Кемерове большое количество учреждений культуры, эта сфера активно развивается, и предложила организовать в регионе конкурс эстрадной песни имени Иосифа Кобзона.

Одному из старейших учебных заведений Кузбасса имя выдающегося артиста было присвоено в ноябре 2018-го - по просьбе студентов и преподавателей. Впервые Иосиф Давыдович выступил на сцене здания колледжа в 1962 году, тогда это был Дворец труда. Сегодня здесь действует эстрадное отделение, бережно сохраняются традиции исполнительского мастерства. Песни из репертуара Иосифа Кобзона занимают достойное место в программе творческих коллективов и солистов. В состав посвященной Иосифу Кобзону музейной экспозиции вошли материалы о жизни и творчестве артиста, в том числе, газетные публикации о его гастролях в Кемерове, концертные афиши, обложки пластинок с записями песен. Среди экспонатов - бюст Кобзона и книги, переданные супругой артиста в дар музею.

А в прошлом году в Кемеровской области учредили именную стипендию в размере трех тысяч рублей для талантливых эстрадных вокалистов в возрасте от 17 до 30 лет. С нынешнего года ее получают десять человек.