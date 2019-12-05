В Кемерове установили мемориальную доску на колледже имени Кобзона

Новости

Медведев раскрыл свои планы на Новый год 14:19
Александровские ворота в Петербурге сдали в аренду за рубль 14:17
Блокадную графику Александра Блэка представят на выставке в Минске 14:14
Певец Сергей Лазарев уличил крупнейшую в мире авиакомпанию в плагиате 14:13
Медведев призвал к уважению авторских прав 14:09
Челябинский "врач-вампир" попытался оспорить лечение 14:07
На дне Тихого океана найден специфический объект petit-spot 14:06
Медведев призвал не идеализировать СССР 14:05
Названа страна, больше всех пострадавшая от стихийных бедствий 14:04
СК проверит данные об избиении ребенка в детсаду Краснодара 14:04
Видео: неуправляемый Porsche врезался в стену музея 14:02
Итальянский эспрессо станет нематериальным объектом ЮНЕСКО 14:00
Роскачество назвало лучшие модели наушников 14:00
В Перми на таможне изъяли незадекларированную партию часов 13:56
Медведев назвал способ привлечь молодежь к нацпроектам 13:52
Москалькова рассказала о 35 тысячах обращений от граждан 13:50
Найден древнейший храм в мире 13:50
Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ 13:42
Премьер-министр РФ призвал восстановить Соловецкий монастырь 13:40
Медведев оценил командный дух в правительстве 13:30
Мединский: Дети читают много, но не то, что нужно 13:30
В Сургуте под завалами сгоревшего в ноябре дома нашли еще одно тело 13:29
Комитет Госдумы поддержал возвращение пива на стадионы 13:27
Победа Рублева над Федерером стала лучшим матчем сезона по версии АТР 13:26
В Петербурге анонимы "заминировали" больницы, школы и метро 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
05.12.2019 14:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кемерове установили мемориальную доску на колледже имени Кобзона

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Мемориальную доску в честь народного артиста СССР Иосифа Кобзона установили на здании Кемеровского областного колледжа культуры и искусств.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: iStock
В школах восьми российских регионов появятся академические классы

В торжественной церемонии участвовала супруга популярного певца и общественного деятеля - президент культурного фонда "Кобзон", заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон. Она отметила, что в Кемерове большое количество учреждений культуры, эта сфера активно развивается, и предложила организовать в регионе конкурс эстрадной песни имени Иосифа Кобзона.

Одному из старейших учебных заведений Кузбасса имя выдающегося артиста было присвоено в ноябре 2018-го - по просьбе студентов и преподавателей. Впервые Иосиф Давыдович выступил на сцене здания колледжа в 1962 году, тогда это был Дворец труда. Сегодня здесь действует эстрадное отделение, бережно сохраняются традиции исполнительского мастерства. Песни из репертуара Иосифа Кобзона занимают достойное место в программе творческих коллективов и солистов. В состав посвященной Иосифу Кобзону музейной экспозиции вошли материалы о жизни и творчестве артиста, в том числе, газетные публикации о его гастролях в Кемерове, концертные афиши, обложки пластинок с записями песен. Среди экспонатов - бюст Кобзона и книги, переданные супругой артиста в дар музею.

А в прошлом году в Кемеровской области учредили именную стипендию в размере трех тысяч рублей для талантливых эстрадных вокалистов в возрасте от 17 до 30 лет. С нынешнего года ее получают десять человек.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев: В соцсетях и на площади политические проблемы решить невозможно
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации
Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается
Премьер Болгарии оправдал задержки с "Турецким потоком" процедурами ЕС