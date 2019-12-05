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05.12.2019 14:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Александровские ворота в Петербурге сдали в аренду за рубль

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
Фото: Vladimir Andrianow/wikipedia.org Фото: Vladimir Andrianow/wikipedia.org
Фото: Vladimir Andrianow/wikipedia.org

Один из разрушающихся объектов культурного значения Санкт-Петербурга обрел хозяина. Александровские ворота Охтинских пороховых заводов на 49 лет арендовало располагающееся поблизости ОАО "Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов". После восстановления памятника ставка аренды составит один рубль за квадратный метр площади в год.

В Нижегородской области памятники культуры сдадут в аренду за рубль

Итоги торгов были подведены 4 декабря ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". Здание площадью 43,9 квадратных метра попало в программу "Аренда памятника за один рубль", но до этого по условиям договора арендатор должен провести восстановительные работы в течение первых семи лет. В этот период арендная плата составит 6000 рублей в месяц, сообщается на сайте СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга".

Здание можно использовать только в качестве музея, сейчас входы в него заложены, коммуникации отсутствуют.

Ворота Охтинских пороховых заводов были возведены под руководством архитектором Федора Демерцова в 1805 году в ходе окончания восстановительных работ, проводимых после крупного взрыва пороха. На их открытии присутствовал император Александр I, в честь которого памятник архитектуры и получил название.

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