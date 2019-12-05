Дзюба прокомментировал массовые задержания болельщиков "Спартака"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба высказался о своем отношении к массовым задержаниям болельщиков "Спартака" в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге.

1 декабря в Санкт-Петербурге прошел матч 18-го тура РПЛ, в котором "Зенит" обыграл "Спартак" - 1:0. До и после этого матча правоохранительные органы города задержали довольно большое количество болельщиков московского клуба. В СМИ сообщалось, что эти задержания напрямую связаны с оскорблениями фанатов красно-белых в адрес Артема Дзюбы, которые произошли в Сан-Марио в Екатеринбурге.

Сам Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о своем отношении к произошедшему.

"Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин. Но надо разбираться в каждом случае отдельно и в рамках правового поля. Мне неприятно, что из-за выходки отдельных лиц используют мое имя и пытаются очернить все фанатское движение. Читал, что были пьяные, что люди матерились. Видел в соцсетях, что несовершеннолетнего отпустили. Мы не знаем повода, и проще всего сейчас написать, что "всех задержали из-за Дзюбы". Но если вы пьете, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, причем тут Дзюба?" - сказал он изданию.

По словам Дзюбы, футбол должен быть для народа, и когда из-за действий отдельных лиц страдают невиновные - это перегиб. Вместе с тем он добавил, что оскорбления являются следствием отсутствия фанатской культуры.