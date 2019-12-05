ГИБДД раскрыла подробности массовой аварии в Петербурге

Появились подробности о массовой аварии, произошедшей сегодня утром в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в которой пострадали тринадцать транспортных средств.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД региона, за рулем AudiA7, которая после столкновения на Выборгском шоссе с автомобилем Mercedes задела 12 автомобилей, находился 42-летний мужчина, а не женщина 1994 года рождения, как сообщалось ранее. Также уточнена информация о самой машине. Иномарка не была предоставлена одним из автосалонов для тест-драйва, а являлась подменным автомобилем, выданным на время ремонта транспортного средства клиента.

Напомним, что утром 5 декабря иномарка AudiА7, спровоцировала массовую аварию на Выборгском шоссе. Двигаясь во втором ряду, иномарка столкнулась с Mercedes, после чего выехала на газон распределительной полосы и задела по касательной 12 автомобилей.

В результате ДТП пострадали мужчина и женщина, сидящие в Audi. Они госпитализированы с травмами средней степени тяжести. По информации агентства, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.