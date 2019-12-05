В Петербурге нашли погасившего Вечный огонь школьника

Правоохранителям Санкт-Петербурга удалось отыскать подростка, который накануне закидал снегом Вечный огонь, находящийся на Марсовом поле, в результате чего пламя мемориала погасло.

Как сообщает ТАСС, подросток был задержан сегодня утром по пути в школу. Ему пришлось объяснить свое поведение инспектору по делам несовершеннолетних. Причиной антиобщественных деяний стало желание узнать, получится ли погасить огонь с помощью снега.

Как уже писала "РГ", накануне камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подросток забрасывал снегом мемориал на Марсовом поле. К месту происшествия пришлось выехать рабочим "ПетербургГаза", которые провели восстановительные работы.