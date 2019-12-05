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05.12.2019 10:11
Рубрика: Легковые авто

Завод Ford во Всеволожске никто не хочет покупать

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал компанию Ford ускорить процесс поиска инвесторов и продажи автозавода во Всеволожске.

Предприятие, открытое в 2002 году, производило автомобили семейств Focus и Mondeo. В июне 2019 года завод был закрыт в связи с уходом Ford с российского рынка легковых автомобилей. Тогда же зампред областного правительства Дмитрий Ялов утверждал, что в переговорах с Ford о покупке завода участвовали два потенциальных инвестора, готовых занять завод. Однако переговоры ни к чему не привели, потенциальные инвесторы потеряли интерес к площадке.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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"Сегодня, к сожалению, мы не имеем инвестора, который придет на площадку Ford (во Всеволожске - Прим.ред.). Этот вопрос в большей степени зависит от позиции Ford. Компании нужно принять правильное управленческое решение и сейчас (для ускорения процесса продажи завода - Прим.ред.)", - цитирует Дрозденко агентство ТАСС.

Всеволожская площадка Ford может выпускать до 125 000 автомобилей в год, она работала по полному циклу - со сваркой и окраской кузовов. До закрытия штат предприятия насчитывал 940 человек.

В июне 2019 года помимо завода во Всеволожске прекратили работу автосборочная площадка Ford Sollers в Набережных Челнах, выпускавшая модели Ford Fiesta и Ford EcoSport, и моторный завод в Елабуге, производивший 1,6-литровые бензиновые двигатели Duratec для Fiesta, Focus и EcoSport.

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#Ford