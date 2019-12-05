Глава Крыма объявил 31 декабря выходным днем

В Республике Крым день 31 декабря объявлен выходным. Соответствующий указ подписан главой региона Сергеем Аксеновым.

Впрочем, предновогодний нерабочий день вовсе не станет дополнительным выходным в трудовом графике жителей полуострова. Его крымчане получат взамен субботы 28 декабря, которая объявлена рабочей.

"Перенести выходной день субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих Республики Крым, работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов Республики Крым", - говорится в указе. Такая же рекомендация дана и муниципальным органам власти.

- Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами, - прокомментировал Сергей Аксенов свое решение. - Это особенно важно для наших женщин, на которых в эти дни ложится основная нагрузка.

Напомним, ранее в Госдуму РФ внесен законопроект с поправками в Трудовой кодекс, превращающие 31 декабря в выходной день. Правда, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в нынешнем году сделать выходным днем 31 декабря на федеральном уровне уже невозможно.