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05.12.2019 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крымский организатор ячейки "Хизб ут-Тахрир" осужден на 17 лет

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор обвиняемому в организации деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" крымчанину. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина был задержан 10 мая 2018 года по обвинению в части 2 статьи 205.5 УК РФ, но позже дело переквалифицировали по части первой той же статьи "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Фото: iStock
Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"

Накануне государственный обвинитель запросил для подсудимого 17 лет лишения свободы. Адвокат же попросил оправдания подзащитного, не усматривая в действиях крымчанина роли организатора.

Судебная коллегия согласилась с прокурором. Мужчину признали виновным в организации деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, то есть преступлением предусмотренным частью 1 статьи 205.5 УК РФ. На основании этого жителю Крыма было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в один год.

Сам подсудимый в последнем слове полностью отрицал свою вину и назвал себя оклеветанным.

Справка "РГ"

Верховный суд РФ в 2003 году признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.

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