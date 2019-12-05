Крымский организатор ячейки "Хизб ут-Тахрир" осужден на 17 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор обвиняемому в организации деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" крымчанину. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина был задержан 10 мая 2018 года по обвинению в части 2 статьи 205.5 УК РФ, но позже дело переквалифицировали по части первой той же статьи "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Накануне государственный обвинитель запросил для подсудимого 17 лет лишения свободы. Адвокат же попросил оправдания подзащитного, не усматривая в действиях крымчанина роли организатора.

Судебная коллегия согласилась с прокурором. Мужчину признали виновным в организации деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, то есть преступлением предусмотренным частью 1 статьи 205.5 УК РФ. На основании этого жителю Крыма было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в один год.

Сам подсудимый в последнем слове полностью отрицал свою вину и назвал себя оклеветанным.

Справка "РГ"

Верховный суд РФ в 2003 году признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.