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05.12.2019 10:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Крымский мост украсила 20-метровая картина с котом, псом и рабочим

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Огромное изображение рабочего в полный рост, кота Мостика и овчарки Цыгана на фоне белоснежных арок Крымского моста украсило пространство между колоннами опоры сооружения в Керченском проливе.

Картина, которую рисовали более двух недель, появилась на 256-й опоре Крымского моста. Ее высота - 20 метров. Композицию посвятили команде строителей Крымский мост - это 15 тысяч инженеров и рабочих со всей страны, в том числе прошедшие масштабные стройки - БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи.

Фото: "Керченский мост"
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- Строители сначала подготовили подмости, а крымские художники нанесли рисунок специальными красками для художественной росписи бетонных поверхностей, - рассказали в инфоцентре. - Рабочего изобразили с талисманами Крымского моста - котом Мостиком и псом Цыганом. Они провели на стройплощадке четыре года и видели всю работу - с первый свай до финальных рельсов.

Увидеть произведение искусства могут пока только экипажи проплывающих под арками судов. Но вскоре такая же возможность появится и у пассажиров поездов дальнего следования, которые с конца декабря будут ежедневно курсировать по мосту.

Кота Мостика еще в 2015 году приютили первые рабочие, поселившиеся в момент старта строительства моста в вахтовом городке на таманском берегу. Позже у кота-мостостроителя появились аккаунты  в социальных сетях, которые сейчас имеют несколько десятков тысяч подписчиков. Они могут рассматривать тысячи снимков, сделанных во время "инспекционных" прогулок Мостика по сооружению. А знаменитости, посещающие стройку века, считают своим долгом сфотографироваться с живым талисманом объекта и угостить его любимым лакомством - креветками. На прошлой неделе Кот Мостик отметил четвертый день рождения.

В апреле 2019 года председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе поддержал идею установить памятник коту Мостику.

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