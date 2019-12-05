Путин пообещал обсудить с правительством легализацию "уличной медицины"

Владимир Путин сегодня в Сочи пообщался с лидерами волонтерского движения.

Одна из них, Татьяна Авдеева из Челябинска, рассказала президенту о том, что в России нет юридического понятия "уличная медицина" и это мешает оказывать доврачебную медицинскую помощь бездомным людям. В частности, и в рамках ее проекта "Другая медицина".

"Вам нужен статус, легализация? Хорошо, я подумаю. Нужно легализовать волонтерскую деятельность именно в этом сегменте", - сказал он.

Путин добавил, что переговорит с правительством, как лучше реализовать эту инициативу.