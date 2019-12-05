В Крыму чиновников обяжут сдавать декларации о конфликте интересов

В 2020 году у чиновников Крыма может появиться новый вид ежегодного декларирования - их обяжут отчитываться о конфликте интересов. О новой форме антикоррупционной профилактики сообщила представитель Комитета по противодействию коррупции республики Евгения Константинова.

- Декларация предполагает, что госслужащие наряду с ежегодными сведениями о доходах будут заполнять своеобразную анкету, которая предусматривает раскрытие данных о взаимодействии как с юридическими лицами, так и с иными гражданами, - рассказала Константинова.

Нововведение должно стать инструментом предотвращения конфликта интересов, связанных с работой родственников в одной сфере и возможным получением коммерческой выгоды от такого партнерства.

Также впредь предполагается при приеме кандидатов на государственные и муниципальные должности учитывать отзывы в прессе о их деятельности на предыдущих местах службы. Приниматься к сведению могут даже подробности отношений с соседями по месту жительства кандидата на должность, попавшие в СМИ.

- СМИ - как маркер, как один из факторов, характеризующий претендентов. Это правоохранители и мы используем, - пояснил председатель комитета по противодействию коррупции Крыма Александр Акшатин. - Существуют определенные базы, которые систематизируют такую информацию.

В уходящем году в Крыму выявлено 113 нарушений антикоррупционного законодательства. В результате 40 человек понесли различные наказания, предусмотренные законодательством. Пять из их числа уволены в связи с утратой доверия. Сохранившие свои посты лишены премий и других стимулирующих надбавок.