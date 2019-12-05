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05.12.2019 18:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму суд приостановил работу парка львов "Тайган"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Постановлением Белогорского районного суда Республики Крым работа парка львов "Тайган", вокруг которого в последние недели разразился крупный скандал, приостановлена на 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по ветеринарии РК.

Поводом для жесткого решения стало кормление животных опасной и некачественной, по мнению ветеринаров, продукцией с истекшим сроком годности. В частности, на Кубани было закуплено 1,2 тонны просроченного мяса для зверей сафари-парка. По этому факту был составлен протокол об административном правонарушении части 1 статьи 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).

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Ветеринары утверждали, и суд с ними согласился, что это правонарушение может повлечь за собой причинение вреда животным, возникновение эпидемий и эпизоотий, а также причинение вреда состоянию и качеству окружающей среде. В результате суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности парка львов "Тайган" на 30 суток.

Ранее самый крупный в Европе сафари-парк уже привлекался к административной ответственности за такое же правонарушение, но после наложения штрафа владелец зверинца не устранил нарушения законодательства.

Кстати, 3 декабря Белогорский суд рассматривал еще один иск о приостановлении работы зоопарка - он был связан с царапинами, которые один из посетителей парка получил в фотозоне от невакцинированного тигренка. Но рассмотрение этого дела отложено до 23 декабря в связи с неявкой пострадавшего.

Напомним, владелец парка львов "Тайган" Олег Зубков в ноябре фактически выдвинул ультиматум властям: из-за бесконечных проверок и давления на бизнес он решил "оптимизировать" коллекцию животных и объявил о намерении умертвить 30 медведей, если их не заберут желающие. В то же время председатель Госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов обвинил парк львов в игнорировании законов, требующих идентификации и вакцинирования всех животных.

Общество Природа Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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