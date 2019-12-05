Видео: объехал пробку по встречной полосе и врезался в машину ДПС

Всевидящая и всезнающая карма в очередной раз доказала неотвратимость своего проявления, молниеносно сработала буквально через минуту после совершенного проступка. На одной из трасс Краснодарского края дерзкий автомобилист пересек двойную сплошную, чтобы объехать длинную пробку по встречной полосе, и тут же попался патрулю ДПС.

Да не просто попался, а со всего размаху. Разбил, спешно сдавая задним ходом, капот служебной машины гаишников. Что это было, если не карма?

Судя по видео, владелец Daewoo слишком спешил, чтобы заметить скромно стоящую в пробке машину ДПС, которая еще и не включила сигнализацию. И понял, что случилось, лишь когда сзади что-то стукнуло, хрустнуло и когда заверещала полицейская сирена.

Помятый задний бампер - лишь малая из обрушившихся на нарушителя неприятностей. А вот пересечение двойной сплошной, да еще и на глазах у патруля, да еще и с особым цинизмом...