Роскачество назвало лучшие модели наушников

Специалисты Роскачества провели тестирование 32 новых наушников. Полученные результаты сравнились с данными из прошлогоднего списка наушников, в который занесены 176 пар. Оценивались комфорт, качество звука, прочность и функциональность.

Как сообщает пресс-служба организации, новинки нынешнего года, хотя и увеличили функциональность, стали более хрупкими. В результате они прослужат меньше, чем старые модели.

Эксперты отметили, что новые наушники AirPods стали короче и шире и уже не так давят на уши, как прошлая модель. В новых AirPods Pro доработан динамик, добавлена функция шумоподавления, в результате улучшилось качество звука. Автономная продолжительность работы наушников в среднем составляет 4,5 часа, пять минут подзарядки от специального кейса дадут еще час работы. Однако по прочности и долговечности наушники уступают старой модели.

Новая модель наушников Sony - WH-1000XM3 - также уступила более старым WH-1000XM2 по прочности, хотя в ней улучшили качество звука и шумоподавления. Наушники Sennheiser CX Sport также уступают прошлогодней модели CX 7.00BT по всем основным показателям, включая звучание и удобство. Единственным преимуществом новой модели стало наличие функции приема звонков.

В итоге первое и второе место заняли модели 2018 года - Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2. Третье место - AirPods Pro, четвертое - Sony WH-1000XM3, и пятое - Bose SoundSport In-Ear Headphones for Apple iPhone.