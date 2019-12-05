У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Роскачество назвало лучшие модели наушников

Текст:   Николай Грищенко
05.12.2019,  
14:00
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Специалисты Роскачества провели тестирование 32 новых наушников. Полученные результаты сравнились с данными из прошлогоднего списка наушников, в который занесены 176 пар. Оценивались комфорт, качество звука, прочность и функциональность.

Как сообщает пресс-служба организации, новинки нынешнего года, хотя и увеличили функциональность, стали более хрупкими. В результате они прослужат меньше, чем старые модели.

Новый маленький iPhone выйдет в 2020 году. Что о нем известно
Держись, Xiaomi. В Россию пришел дешевый смартфон на мощнейшем процессоре

Эксперты отметили, что новые наушники AirPods стали короче и шире и уже не так давят на уши, как прошлая модель. В новых AirPods Pro доработан динамик, добавлена функция шумоподавления, в результате улучшилось качество звука. Автономная продолжительность работы наушников в среднем составляет 4,5 часа, пять минут подзарядки от специального кейса дадут еще час работы. Однако по прочности и долговечности наушники уступают старой модели.

Новая модель наушников Sony - WH-1000XM3 - также уступила более старым WH-1000XM2 по прочности, хотя в ней улучшили качество звука и шумоподавления. Наушники Sennheiser CX Sport также уступают прошлогодней модели CX 7.00BT по всем основным показателям, включая звучание и удобство. Единственным преимуществом новой модели стало наличие функции приема звонков.

В итоге первое и второе место заняли модели 2018 года - Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2. Третье место - AirPods Pro, четвертое - Sony WH-1000XM3, и пятое - Bose SoundSport In-Ear Headphones for Apple iPhone.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
рейтинги
Фото: iStock
В Android 9 и 10 появилась уникальная функция 13:07
Опубликован рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года 03.12.2019
Названы лучшие игры десятилетия. Список получился неожиданным 29.11.2019
наушники
Фото: iStock
В Сети появились подробности о дешевой версии новой Xbox 11:45
В России начались продажи наушников Apple AirPods Pro. Цена 14.11.2019
Стало известно, можно ли починить новейшие наушники Apple AirPods Pro 31.10.2019
Роскачество
Фото: EA
За фашистскую шутку легендарного футболиста удалили из FIFA 20 04.12.2019
Роскачество проверило новинки смартфонов 08.11.2019
Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года 18.06.2019