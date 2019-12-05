Скандинавская кинозима-2019, часть первая: Исландия

Неумолимое приближение нового года отразилось на сетке вещания многих стран. Не является исключением и маленькая Исландия, страна, куда Деду Морозу добраться на санях было бы достаточно проблематично.

Однако у исландцев в предпраздничное время и так немало хлопот - оживает фольклорное Страшилище (Грила) и ее муженек Оборванец (Леппалуди), их пакостное домашнее животное Йольский Кот, а также детки, йоласвейнары, способные превратить семейный быт в форменную пытку. Как бы то ни было, телепередачи в это время года имеют ярко выраженный праздничный характер (с национальным колоритом). О том, как дела обстоят в этом году, мы расскажем в очередном предпраздничном экскурсе по исландским телепередачам.

Некоторые программы состоят из традиционных двадцати четырех выпусков и транслируются с 1 по 24 декабря. Не исключение и "Рождественская открытка" (Jólakortið). Сотрудники Исландской телерадиовещательной компании RÚV Мани и Хельга с ужасом осознают, что декабрь уж на дворе, а праздничного настроения нет ни у кого из коллег. Ребята берутся это изменить. Кстати, в одном из выпусков Мани, Хельга и их приятели собираются вместе, чтобы приготовить веганские сладости, и на полке в кухне можно лицезреть трогательный сувенир из России, привезенный, скорее всего, из путешествия в нашу страну в год проведения Чемпионата мира по футболу (который посетило внушительное число граждан этой трехсоттысячной страны).

Цикл детских фильмов под общим названием "Потерянное Рождество" (Týndu jólin) рассказывает о неприятности, приключившейся по вине упомянутого Йольского кота. К вящему ужасу эльфов Торри и Туры кот украл все, что они припасли на рождество. В эпизоде "Настоящий рождественский дух" (Hinn sanni jólaandi) Торри и Тура рассматривают пришедшие им по почте брошюры магазинов и среди них находят загадочные письма. Далее их желание отметить праздники по-настоящему то встречает отпор у невидимой силы, то, наоборот, к радости детишек, сметает все преграды на своем пути.

Помимо этого самые маленькие могут послушать праздничные песенки и концерты, посмотреть в записи кукольные спектакли, послушать традиционные сказки из уст рассказчиков и в очередной раз порадоваться тому, что суровые времена позади, и теперь новогодние праздники несут в себе радость, а не мрак и тревогу.

Правда, без скандинавского фольклора далеко не уедешь. В гораздо менее брутальном воплощении его отголоски представлены в норвежском адвент-календаре под названием "Рождественский король" (Julekongen), который исландцы в этом году транслируют у себя в дублированной версии.

Основные герои, Кевин и Мира, живут в обычной норвежской семье, в одном из пригородов Осло. И вот однажды лесная хижина Кевина становится порталом в иной мир. Нечаянно соединив две вселенные, дети берут на себя ответственность за жизнь тех, кто существует в обоих измерениях. А это требует храбрости, находчивости, самоотдачи и взаимопомощи.