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05.12.2019 23:34
Рубрика: Digital

Смартфоны назвали источником многочисленных физических травм

Текст: Андрей Васильев
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ученые из США выяснили, что мобильные телефоны вызывают порезы, кровоподтеки, повреждения органов и сотрясение мозга при "полном погружении в них" пользователя, особенно на оживленных улицах, сообщает The Telegraph.

Исследователи из медицинской школы Рутгерс, Нью-Джерси, изучили результаты, полученные в 100 больницах США, начиная с 1998 года, и обнаружили, что 2 501 пациент нуждался в стационарном лечении из-за того, что не соблюдал правила использования телефоном. Исследование, опубликованное в медицинском журнале JAMA "Отоларингология - хирургия головы и шеи", является первым анализом роли смартфонов в повреждениях этих частей тела. Если провести экстраполяцию на всю страну, по оценкам исследования, более 76 000 человек в США нуждались в медицинской помощи из-за своих телефонов в течение 20-летнего периода.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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По информации телеканала NBC News, лица в возрасте от 13 до 29 лет составляют почти 40 процентов таких пациентов. Согласно выводам ученых, люди, отвлеченные, прежде всего, общением в соцсетях на ходу, чаще всего спотыкаются, падают и травмируют голову и шею, причем количество таких травм резко выросло в последние годы.

При этом в большинстве случаев травмы были легкими, но некоторые из них были связаны с порезами на лице и черепно-мозговыми травмами, которые могли привести к долгосрочным последствиям для здоровья. Доктор Борис Пасховер, хирург с многолетним стажем и ведущий автор доклада, задался целью провести такое исследование. Он начал изучать статистику, увидев пациентов с сломанными челюстями или лицевыми ранами, которые сказали ему, что они упали, глядя на свои телефоны и не обращая внимания обстановку вокруг себя. При этом большинство травм было получено во время ходьбы на улице.

Наиболее распространенные включали в себя рваные раны, на которые приходилось 26 процентов случаев. Как отмечается в исследовании, рубцы от рваных ран лица могут привести в будущем к чувству беспокойства и снижению самооценки у такого человека. Повреждения внутренних органов составили почти пятую часть случаев, или 18 процентов. Правда, большинство таких пациентов быстро лечили и выписывали из больницы, или вовсе выписывали без какого-либо лечения.

Фото: Reuters
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В настоящее время около 94 процентов британцев владеют мобильным телефоном, а 95 процентов обладают ими в США. Травмы головы и шеи, связанные с использованием сотовых телефонов, были относительно редкими до тех пор, пока в 2007 году не был выпущен первый iPhone. Этот показатель количества травм у пациентов начал резко расти и достиг максимума в 2016 году.

Треть случаев касалась травм головы, другая треть - травм лица, включая веки, область глаз, еще около 12 процентов получили травмы шеи. Многие травмы были вызваны падениями, когда люди смотрели на свои телефоны и не обращали внимания на обстановку, например, отправляя смс-сообщения во время ходьбы. Что касается детей младше 13 лет, по словам Пасковера, они чаще всего случайным образом страдали от устройств в руках их родителей, которые были слишком увлечены им и неосторожно обращались со смартфоном, не замечая ребенка, находившегося рядом.

Ранее в этом году нью-йоркские законодатели предложили запретить отправку текстовых сообщений пешеходами при пересечении улицы и штрафовать их на большие суммы в случае нарушения этого правила.

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