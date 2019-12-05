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Snapdragon 865 уничтожает конкурентов в первом тесте производительности

Текст:   Богдан Бобров
05.12.2019,  
10:00
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Qualcomm вчера анонсировала выпуск нового топового процессора Snapdragon 865. Технические подробности чипа пока не сообщаются, но в Сеть уже утекли первый результаты синтетических тестов.

Утечкой поделился инсайдер Ice universe, "сливы" которого ранее неоднократно находили подтверждение.

В бенчмарке Geekbench новинка набирает 4300 баллов в однопоточном режиме и 13300 - в многопоточном. По своим показателям Snapdragon 865 опережает основных конкурентов - Kirin 990 и MediaTek MT6885.

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Несмотря на это, интрига в борьбе за звание самого мощного процессора сохраняется, потому что пока еще не публиковались замеры производительности самого мощного решения от Samsung - Exynos 990.

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