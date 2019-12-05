Совет судей отклонил идею наказания для СМИ за ангажированные публикации

Сегодня Совет судей России утвердил концепцию информационной политики судебной системы на 2020 - 2030 годы. Проект документа, попавший в распоряжение СМИ, вызвал большой резонанс: сообщалось о предложении ввести наказание для журналистов за ангажированные публикации.

"Эти вопросы действительно обсуждались на заседании профильной комиссии Совета судей, которая обсуждала концепцию информационной политики судебной системы. Но это были мнения отдельных экспертов, отдельных судей, которые по тем или иным причинам их предлагали, - пояснил Виктор Момотов. - Когда Совет судей (на заседании 5 декабря - прим. "РГ") принимал решение об утверждении документа, он исключил из этого раздела вопросы, которые касались разработки эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти, создания таких нормативно-правовых актов".

Под информационной политикой судебной системы в документе понимается проведение комплекса мероприятий нормативно - правового, организационного, научно - исследовательского, издательского и иного характера, направленных на гармонизацию отношений судебной власти и общества, понимание гражданами целей и содержания проводимой в государстве судебной реформы, а также на объективное освещение деятельности судов в средствах массовой информации. Помимо прочего, предполагается создание центральной пресс-службы судебной системы и открытие сетевого издания о деятельности судов.