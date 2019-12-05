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05.12.2019 16:43
Рубрика: Власть

Совет судей отклонил идею наказания для СМИ за ангажированные публикации

Текст: Владислав Куликов
Совет судей РФ отклонил идею введения ответственности для журналистов за попытки манипулировать общественным мнением о работе судов, в том числе за заказные публикации в интересах отдельных участников судебных процессов. Об этом сообщил ТАСС председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня Совет судей России утвердил концепцию информационной политики судебной системы на 2020 - 2030 годы. Проект документа, попавший в распоряжение СМИ, вызвал большой резонанс: сообщалось о предложении ввести наказание для журналистов за ангажированные публикации.

Фото: Korrawin / Korrawin
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"Эти вопросы действительно обсуждались на заседании профильной комиссии Совета судей, которая обсуждала концепцию информационной политики судебной системы. Но это были мнения отдельных экспертов, отдельных судей, которые по тем или иным причинам их предлагали, - пояснил Виктор Момотов. - Когда Совет судей (на заседании 5 декабря - прим. "РГ") принимал решение об утверждении документа, он исключил из этого раздела вопросы, которые касались разработки эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти, создания таких нормативно-правовых актов".

Под информационной политикой судебной системы в документе понимается проведение комплекса мероприятий нормативно - правового, организационного, научно - исследовательского, издательского и иного характера, направленных на гармонизацию отношений судебной власти и общества, понимание гражданами целей и содержания проводимой в государстве судебной реформы, а также на объективное освещение деятельности судов в средствах массовой информации. Помимо прочего, предполагается создание центральной пресс-службы судебной системы и открытие сетевого издания о деятельности судов.

Власть Работа власти Судебная система Общество СМИ и соцсети Реформа судебной власти
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