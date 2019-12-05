Subaru рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году

Компания Subaru рассказала "Российской газете" о том, какие новинки привезет в нашу страну в 2020 году.

"В следующем году в России появится обновленный Subaru XV. Также планируем выход двух-трех спецверсий. Точно это будет Forester и Legacy. Когда именно? Скорее всего, во второй половине года. Что касается нового Outback, то его с большой долей вероятности стоит ждать уже в 2021 году", - рассказали "РГ" в пресс-службе российского офиса Subaru.

Новый Subaru Outback был представлен публике весной этого года. Внешне автомобиль не сильно изменился, а вот в техническом плане есть о чем рассказать. Шестое поколение универсала создано на модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), которую уже получил Forester.

Использование этого шасси позволило увеличить на 70% жесткость кузова на кручение. Также новая конструкция способна поглощать на 40% больше энергии при фронтальном или боковом столкновении.

В линейке появился турбированный двигатель объёмом 2.4 литра мощностью 264 л.с. - он заменил 260-сильную "шестёрку". Для нового Subaru Outback также будет доступен 184-сильный "атмосферник" объёмом 2.5 литра. Оба мотора агрегатируются с бесступенчатым вариатором с режимом имитации МКП. Доступен полный привод.

Самое заметное изменение в салоне - вертикальный 11,6-дюймовый планшет мультимедийной системы. С него осуществляется управление музыкой, климат-контролем и доступ ко все настройкам автомобиля.

По итогам 11 месяцев 2019 года японцы реализовали в России 6 749 автомобилей - это на 4% меньше, чем за этот же период 2018 года. В ноябре, по данным АЕБ, компания продала в нашей стране 797 машин (0%).