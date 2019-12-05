Трамп высказался по поводу ситуации вокруг "Северного потока-2"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2". По его словам, Вашингтон еще не определился по поводу санкций в отношении газопровода.

Глава Белого дома отметил, что считает "Северный поток-2" проблемой, с которой должна разбираться Германия сама. При этом Трамп предположил, что, возможно, для Германии это и не проблема. "Я вообще-то надеюсь, что проблемой это не будет, но мы поговорим об этом", - цитирует президента США РИА Новости.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя возможные санкции США, заявил, что нет никаких оснований, позволяющих затормозить или остановить газопровод. Такой ход не в интересах европейских партнеров России по организации этого проекта, и он идет в разрез с целью обеспечить энергоснабжение Европы. Ведь ее страны нуждаются в стабильных энергопоставках, и Россия готова их гарантировать.

Газопровод "Северный поток-2" стоимостью 9,5 миллиарда евро проложен из России в Германию через Балтийское море. Его длинна около 1200 км. Мощность газопровода - 55 млрд куб. м газа в год. Проект согласован со всеми странами, через которые проходит труба.