В Госдуме прокомментировали новые санкции США

Объявление Министерством финансов США очередного санкционного списка не осталось без внимания депутатов Госдумы. Член комитета ГД РФ по международным делам Антон Морозов признал, что подобные шаги Вашингтона не влекут "никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах" и призвал к конструктивному диалогу.

"Нам пора прекратить реагировать на бесконечные незаконные ограничения, которые вводят США, - заявил парламентарий в интервью RT. - Никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах они за собой не влекут".

Обе стороны нуждаются в диалоге и концентрации на позитивных аспектах во взаимоотношениях, убежден Морозов.

Напомним, что решение о расширении санкционного списка было озвучено Минфином США в четверг 5 декабря. В список попали 17 физических и семь юридических лиц из России.