В России упали цены на новейший iPhone 11 Pro

Смартфон iPhone 11 Pro, вместе со своими "братьями" пришедший в Россию в конце сентября по цене 90 тысяч рублей, за два с небольшим месяца упал в цене более чем на 20 процентов.

Как пишет Hi-tech Mail.ru, сейчас аппарат в базовой комплектации на 64 гигабайта можно купить за 70-71 тысячу рублей, близкие к комфортной психологической отметке.

Главной особенностью новых iPhone стала обновленная камера, получившая возможность съемки в широкоугольном режиме. Кроме того, модели обзавелись более мощными процессорами Apple A13 Bionics и дольше работают без подзарядки.

За сумму в пределах 65-70 тысяч рублей в России доступно большое количество топовых смартфонов - например, аппараты из линеек Samsung Galaxy S10/Note10, новейший Huawei Mate 30 Pro.